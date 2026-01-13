Cada año, el sector turístico se detiene ante la publicación de la «No List», el informe elaborado por la prestigiosa guía de viajes Fodor’s Travel. Para 2026, el veredicto de los expertos es claro: hay destinos icónicos que necesitan un respiro urgente.

No se trata de un boicot permanente, sino de una llamada a la responsabilidad para evitar que el turismo masivo termine por destruir aquello que los viajeros buscan admirar.

Aquí detallamos los puntos críticos identificados para este año y los motivos por los cuales deberías replantearte visitarlos en los próximos meses.

1. Islas Canarias, España: un ecosistema al límite

El archipiélago canario ha entrado en el radar de los expertos no por falta de atractivo, sino por el agotamiento de su modelo. Con cifras récord de visitantes en 2025, la presión sobre los recursos naturales y la vivienda ha generado un malestar social creciente.

Las protestas de los residentes reflejan una realidad insostenible: el encarecimiento de la vida y el deterioro de un entorno volcánico frágil que ya no puede absorber más demanda sin comprometer su futuro.

2. Ciudad de México: el impacto de la gentrificación

La capital mexicana sufre las consecuencias de su propio éxito. La llegada masiva de turistas y nómadas digitales ha transformado barrios históricos como la Roma o la Condesa en burbujas de precios elevados, desplazando a la población local.

Para 2026, los expertos recomiendan evitar estancias prolongadas en estas zonas saturadas y explorar otras joyas menos congestionadas del país para equilibrar la balanza económica y social.

3. Región del Jungfrau, Suiza: glaciares en peligro

En los Alpes suizos, el acceso facilitado por nuevas infraestructuras está siendo un arma de doble filo. La rapidez con la que los turistas llegan a las cumbres está acelerando el desgaste de los senderos y aumentando la presión sobre glaciares que ya retroceden por el cambio climático.

Además, el modelo de «viajes relámpago» apenas deja beneficios en la economía local, convirtiendo este paraíso alpino en un mero escenario de paso.

4. Montmartre, París: el colapso del romanticismo

El emblemático barrio parisino se enfrenta a una saturación que impide disfrutar de su esencia bohemia. Las calles estrechas y empedradas no están diseñadas para el flujo incesante de grupos organizados que, en muchas ocasiones, degradan la convivencia con los vecinos y la conservación del patrimonio histórico.

5. Antártida: el último refugio necesita silencio

Es, quizás, el punto más sensible de la lista. El auge de los cruceros de expedición y los barcos privados está llevando a miles de personas al ecosistema más puro del planeta. Los científicos advierten: la Antártida no debería ser un destino de «lista de deseos». El riesgo de la huella de carbono que dejan estos viajes supone una amenaza directa para el continente blanco.

6. Glacier National Park, EE.UU.: el turismo del «último adiós»

Se ha detectado un fenómeno preocupante en este parque de Montana: el llamado «turismo de extinción». Ante la noticia de que sus glaciares podrían desaparecer en 2030, la afluencia se ha disparado. Paradójicamente, el exceso de tráfico y visitantes está acelerando el deterioro de los ecosistemas que todos corren a ver por última vez.

7. Mombasa, Kenia: infraestructura insuficiente

La costa keniana está pagando el precio de un crecimiento desordenado. Mombasa recibe más visitantes de los que sus sistemas de transporte, gestión de residuos y suministro de agua pueden soportar. El resultado es un aumento de la contaminación y una experiencia que dista mucho de la hospitalidad y belleza que antaño caracterizaba a este destino cultural.

8. Isola Sacra, Italia: Patrimonio bajo presión

Cerca de la desembocadura del Tíber, este enclave arqueológico está sufriendo el impacto del turismo de masas que desborda desde Roma. La falta de una gestión sostenible está poniendo en riesgo restos romanos de valor incalculable que no están preparados para el volumen actual de tránsito peatonal.

El consejo de los expertos: tus viajes en 2026 requieren una nueva mirada. La recomendación no es dejar de descubrir el mundo, sino elegir destinos que no estén al borde del colapso, optar por temporadas bajas o buscar alternativas que realmente se beneficien de nuestra presencia.