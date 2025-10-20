La lista de los 10 países de Europa más inteligentes: descubre en qué puesto está España

Cuando hablamos de inteligencia, las cifras por sí solas rara vez cuentan la historia completa. Para comprender qué significa que un país sea considerado «inteligente», es necesario analizar diferentes métricas y contextualizar los datos. Éste es el enfoque que ha seguido Trading Platforms, combinando los últimos resultados de las pruebas PISA de la OCDE en ciencias, matemáticas y lectura, con el número de publicaciones científicas per cápita en 2024 y las puntuaciones promedio de Coeficiente Intelectual (CI) de 77 países del mundo. A partir de estas variables, la compañía ha determinado cuáles son los países de Europa más inteligentes.

«PISA (Programme for International Student Assessment, Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) es una evaluación comparativa internacional, promovida por la OCDE y los países participantes. PISA intenta responder a una necesidad común a todos los sistemas educativos: describir y explicar lo que los jóvenes de 15 años, que ejercerán en poco tiempo después sus derechos como ciudadanos, saben y saben hacer, aplicando sus conocimientos a una variedad de entornos y contextos, al final de su etapa educativa obligatoria», detalla el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

¿Cuáles son los países de Europa más inteligentes?

El rendimiento en las pruebas PISA de la OCDE es uno de los indicadores más fiables para evaluar la inteligencia. Estonia lidera el ranking europeo entre los jóvenes de 15 años, con un promedio de 516 puntos.

Otro factor clave en la evaluación de inteligencia nacional es la producción científica. España ocupa el sexto lugar en Europa en número total de publicaciones sobre ciencias naturales, con 3.870 artículos en 2024, por detrás de Italia (4.050) y Suiza (3.967). Sin embargo, si se analiza la producción per cápita, España lidera con 80,8 artículos por millón de habitantes, frente a los 68,4 de Italia.

El CI promedio de España, de 102,3, refuerza su posición como uno de los países de Europa más inteligentes. Martin Tunchev, analista de datos de TradingPlatforms, señala que «un alto coeficiente intelectual promedio suele traducirse en un sólido rendimiento educativo, lo que impulsa la producción científica y la innovación. Países del este asiático como Singapur, Taiwán, Japón y Corea del Sur ejemplifican este vínculo, mientras que naciones como Estados Unidos y Alemania logran un alto volumen de investigación principalmente gracias a la escala y la financiación. Estados europeos más pequeños como Finlandia, Estonia y Suiza demuestran cómo una educación excelente o una inversión específica también pueden mejorar las puntuaciones. España presenta un panorama heterogéneo: a pesar del coeficiente intelectual promedio más alto de Europa y una sólida producción investigadora, sus peores resultados en PISA la mantienen en el puesto 20 a nivel mundial en el Índice de Inteligencia».

Según Trading Platforms, los países más inteligentes del mundo son los siguientes:

Taiwán – 107,10

Hong Kong – 107,06

Corea del Sur – 106,43

Japón – 106,40

Singapur – 105,14

Mongolia – 102,86

Australia – 102,57

España – 102,30

Nueva Zelanda – 102,08

Eslovenia – 101,96

Si nos centramos en Europa, España ocupa el primer puesto en el ranking de TradingPlatforms:

España – 102,3

Eslovenia – 101,96

Francia – 101,42

Serbia – 100,86

Italia – 100,84

Tendencias

España se ha consolidado como el país con el cociente intelectual (CI) más alto de Europa. Con un promedio de 102,3 puntos, los españoles superan en más de dos puntos la media mundial, lo que sitúa al país en la octava posición del ranking global, por detrás de naciones asiáticas como Taiwán (107,1), Hong Kong, Corea del Sur y Japón, todas con puntuaciones superiores a 106.

El estudio también evalúa varios indicadores relacionados con la inteligencia, incluyendo el rendimiento académico de los jóvenes, la producción científica y la capacidad cognitiva general de la población. Al combinar estos parámetros, España alcanza una puntuación de 50,3 sobre 100 en el ranking global de inteligencia, lo que la sitúa en el vigésimo lugar mundial, mientras que Hong Kong lidera con 94 puntos, una diferencia significativa que refleja la supremacía asiática en este ámbito.

El informe subraya que Asia Oriental continuará dominando las clasificaciones mundiales de inteligencia y CI en 2025. Países como Japón, Corea del Sur y Taiwán no sólo ocupan los primeros puestos en los rankings de CI, sino que también se sitúen entre las economías más innovadoras y competitivas del planeta.

Fuera del dominio asiático, España se encuentra junto a un grupo de países con promedios ligeramente superiores a 100, entre los que se incluyen Australia, Canadá, Nueva Zelanda y varios estados europeos como Eslovenia, Francia, Italia y Suiza. Curiosamente, a pesar de liderar en CI promedio, los alumnos españoles de 15 años están por debajo de la media de la OCDE en las pruebas PISA.

El estudio también destaca contrastes marcados a nivel mundial. Mientras que Europa, Oceanía y América del Norte muestran promedios superiores a 100, regiones como América Latina, Oriente Medio y ciertas áreas del Sudeste Asiático registran puntuaciones en torno a 95. México, Chile y Ucrania rondan ese promedio, mientras que Brasil e Indonesia se sitúan alrededor de 93. En el extremo inferior se encuentran países como Guatemala, El Salvador y República Dominicana, con promedios cercanos a 90.