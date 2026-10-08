Jean-Paul Sartre dejó esta reflexión sobre la libertad: «Un hombre no es otra cosa que lo que hace con lo que hicieron de él»

Jean-Paul Sartre convirtió la libertad en uno de los pilares fundamentales de su pensamiento. Para el filósofo francés, nadie comienza su vida desde cero, ya que la familia, la educación, la sociedad y las circunstancias históricas influyen inevitablemente en quiénes somos. Sin embargo, esas condiciones no tienen por qué determinar nuestro futuro. Sartre resumió esta idea con una reflexión que sigue invitando a pensar sobre la responsabilidad individual. «Un hombre no es otra cosa que lo que hace con lo que hicieron de él».

La libertad como punto de partida

Para Sartre, las personas están condicionadas por circunstancias que no han elegido, pero eso no significa que carezcan de capacidad para decidir. El pasado influye, pero no escribe por completo el futuro. Esta concepción constituye uno de los fundamentos del existencialismo, una corriente filosófica con la que el pensador francés quedó estrechamente asociado durante el siglo XX.

La frase plantea precisamente esa tensión entre lo que recibimos y lo que hacemos con ello. Nadie decide dónde nace, quiénes son sus padres o en qué sociedad crece. Tampoco puede controlar todos los acontecimientos que aparecen durante su existencia. Sin embargo, Sartre sostiene que existe una responsabilidad vinculada a la manera en que cada individuo responde ante esas circunstancias.

No somos únicamente nuestro pasado

La filosofía sartreana rechaza la idea de que exista una esencia completamente predeterminada que establezca de antemano quién va a ser una persona. En El existencialismo es un humanismo, obra publicada en 1946, el filósofo defendió la conocida tesis de que la existencia precede a la esencia. El individuo existe primero y va definiéndose posteriormente mediante sus decisiones y acciones.

Esto no significa que todas las personas dispongan de las mismas oportunidades. Sartre desarrolló posteriormente una concepción de la libertad situada, reconociendo la importancia de las condiciones materiales, sociales e históricas. La libertad, por tanto, no consiste en poder hacer absolutamente cualquier cosa, sino en tomar decisiones dentro de una situación concreta y asumir las consecuencias.

Elegir también es asumir responsabilidades

De ahí surge otra de las ideas fundamentales del filósofo, ya que ser libre implica ser responsable. Cuando una persona toma una decisión, no puede atribuir completamente su resultado a factores externos. Las circunstancias pueden limitar las posibilidades disponibles, pero la respuesta ante ellas continúa formando parte de la existencia individual.

Sartre llegó a definir al ser humano como «condenado a ser libre», una expresión que puede resultar paradójica. No significa que podamos controlar todo lo que sucede, sino que estamos obligados a enfrentarnos constantemente a nuestras elecciones. Incluso decidir no actuar puede convertirse, desde esta perspectiva, en una forma de elección.

Una reflexión sobre nuestro propio destino

La frase de Sartre conserva su fuerza porque invita a separar dos cuestiones, que hablan de lo que hicieron de nosotros y lo que nosotros hacemos con ello. Las experiencias negativas, la educación recibida o las dificultades pueden dejar una huella profunda, pero no necesariamente determinan por completo quién seremos.