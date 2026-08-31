Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, sobre el amor verdadero: «Amar es aceptar que el otro es libre, incluso de no elegirnos»
Jean-Paul Charles Aymard Sartre (París, 21 de junio de 1905-París, 15 de abril de 1980), conocido como Jean-Paul Sartre, fue un destacado filósofo, escritor, activista político y crítico literario francés, considerado una de las figuras más representativas del existencialismo. En 1964 se convirtió en el décimo escritor francés en recibir el Premio Nobel de Literatura, aunque decidió rechazarlo. En una carta dirigida a la Academia Sueca explicó que, por principio, no aceptaba reconocimientos y que la relación entre el ser humano y la cultura debía establecerse directamente, sin intermediación de las instituciones.
El eje de su pensamiento filosófico giraba en torno a la libertad y a la responsabilidad individual que esta implica. Unos años antes de morir, Sartre reafirmó en una entrevista que nunca había dejado de creer en una de sus ideas fundamentales: «El hombre se hace a sí mismo».
«Amar es aceptar que el otro es libre, incluso de no elegirnos»
Hay frases que parecen sencillas, pero esconden una verdad capaz de cambiar por completo la forma de entender el amor. «Amar es aceptar que el otro es libre, incluso de no elegirnos», atribuida a Jean-Paul Sartre, uno de los grandes pensadores del existencialismo, guarda una estrecha relación con una de las ideas centrales de su filosofía: la libertad. En el ámbito del amor, cuando queremos de verdad a una persona, debemos aceptar que no nos pertenece.
Con frecuencia, confundimos amor con necesidad. Creemos que querer a alguien significa necesitar que esa persona esté siempre presente y responda de la manera que esperamos. Sin embargo, cuando el amor se transforma en posesión, la relación se puede convertir en una lucha constante contra la libertad. En este contexto, amar desde la libertad implica entender que la otra persona tiene pensamientos y sueños que no tienen por qué coincidir siempre con los nuestros.
En este contexto, la reflexión de Jean-Paul Sartre nos recuerda que el amor verdadero no debería medirse únicamente por cuánto estamos dispuestos a hacer por otra persona, sino también por nuestra capacidad para respetar quién es esa persona y las decisiones que toma. Desde esta perspectiva, el amor se convierte en una elección consciente entre dos personas que pueden caminar juntas, pero que siguen siendo libres.
Citas de Jean-Paul Sartre
- «La libertad es lo que haces con lo que se te ha hecho a ti»
- «Hoy en día sabemos cómo se hace todo, excepto vivir»
- «No somos más que nuestras propias decisiones»
- «Las palabras son pistolas cargadas»
- «La vida comienza al otro lado de la desesperación»
- «No juzgamos a las personas que amamos»
- «El compromiso es un acto, no una palabra»
- «La vida no tiene significado a priori. El significado de tu vida depende de ti, y el valor de tu vida, no es nada sino el significado que elijas»
- «Si te sientes solo cuando estás solo, estás mal acompañado»
- «El hombre está condenado a ser libre porque no se creó a sí mismo, sino que fue puesto en este mundo»
- «Existe un universo detrás y delante de un libro. Sabes que el final se acerca cuando cierras el último libro y te preguntas: ¿Y ahora, qué viene?»
- «Para saber lo que vale nuestra vida, no está de más arriesgarla de vez en cuando»
- «La existencia es anterior a la esencia, y gobierna sobre ella»
- «Las tres en punto es siempre demasiado tarde o demasiado temprano para lo que quieres hacer»
- «No existe realidad alguna excepto en la acción»
- «No sabemos lo que queremos y, sin embargo, somos responsables de lo que somos. Esa es la verdad»
- «Cuando los ricos se embarcan en una guerra, son los pobres los que mueren»
- «La vida no es más que una pasión inútil»
- «Al querer la libertad, descubrimos que ella depende enteramente de la libertad de los demás»
- «El hombre no es tanto la suma de lo que tiene, sino más bien la suma de lo que no tiene; de lo que podría tener»
- «Nada pasa mientras vivimos. El escenario cambia, las personas vienen y van. Eso es todo»
- «Tu juicio, te juzga y te define»
- «Lo más desagradable del mal, es que a uno lo acostumbra»
- «La conciencia siempre puede trascender al existente, no hacia su ser, sino hacia el sentido de este ser»
- «El hombre está solo, abandonado en la Tierra, en medio de sus infinitas responsabilidades, sin ayuda, sin otro objetivo que el que se proponga»
- «No existe un principio de nada. Los días se amontonan unos detrás de otros sin orden ni concierto. Una interminable y monótona adición de días»
- «Únicamente el que no está avanzando tiene tiempo para molestar»
- «La generosidad no es más que el deseo de poseer. Todo lo que se abandona, todo lo que se da, se disfruta muchísimo más al regalarlo. Dar, es disfrutar posesivamente de aquello que se da»
- «El mundo podría existir muy bien sin la literatura, es incluso mejor sin el hombre»