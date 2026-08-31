Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, sobre el amor verdadero: «Amar es aceptar que el otro es libre, incluso de no elegirnos»

Jean-Paul Charles Aymard Sartre (París, 21 de junio de 1905-París, 15 de abril de 1980), conocido como Jean-Paul Sartre, fue un destacado filósofo, escritor, activista político y crítico literario francés, considerado una de las figuras más representativas del existencialismo. En 1964 se convirtió en el décimo escritor francés en recibir el Premio Nobel de Literatura, aunque decidió rechazarlo. En una carta dirigida a la Academia Sueca explicó que, por principio, no aceptaba reconocimientos y que la relación entre el ser humano y la cultura debía establecerse directamente, sin intermediación de las instituciones.

El eje de su pensamiento filosófico giraba en torno a la libertad y a la responsabilidad individual que esta implica. Unos años antes de morir, Sartre reafirmó en una entrevista que nunca había dejado de creer en una de sus ideas fundamentales: «El hombre se hace a sí mismo».

«Amar es aceptar que el otro es libre, incluso de no elegirnos»

Hay frases que parecen sencillas, pero esconden una verdad capaz de cambiar por completo la forma de entender el amor. «Amar es aceptar que el otro es libre, incluso de no elegirnos», atribuida a Jean-Paul Sartre, uno de los grandes pensadores del existencialismo, guarda una estrecha relación con una de las ideas centrales de su filosofía: la libertad. En el ámbito del amor, cuando queremos de verdad a una persona, debemos aceptar que no nos pertenece.

Con frecuencia, confundimos amor con necesidad. Creemos que querer a alguien significa necesitar que esa persona esté siempre presente y responda de la manera que esperamos. Sin embargo, cuando el amor se transforma en posesión, la relación se puede convertir en una lucha constante contra la libertad. En este contexto, amar desde la libertad implica entender que la otra persona tiene pensamientos y sueños que no tienen por qué coincidir siempre con los nuestros.

En este contexto, la reflexión de Jean-Paul Sartre nos recuerda que el amor verdadero no debería medirse únicamente por cuánto estamos dispuestos a hacer por otra persona, sino también por nuestra capacidad para respetar quién es esa persona y las decisiones que toma. Desde esta perspectiva, el amor se convierte en una elección consciente entre dos personas que pueden caminar juntas, pero que siguen siendo libres.

Citas de Jean-Paul Sartre