Tales de Mileto, filósofo y matemático griego, sobre el éxito: «Lo difícil se consigue con esfuerzo, lo imposible con inteligencia»

Tales de Mileto es considerado uno de los pensadores más importantes de la Antigüedad y, para muchos historiadores, el primer filósofo de Occidente. Vivió en el siglo VI a. C. en la ciudad de Mileto, situada en la costa de Asia Menor. En aquella época, buena parte de las explicaciones sobre el mundo se apoyaban en mitos y relatos religiosos. Sin embargo, Tales de Mileto decidió buscar respuestas mediante la razón y la observación.

Sus ideas, desarrolladas en el siglo VI a. C., siguen teniendo mucho peso en la actualidad. Vivimos en una sociedad marcada por numerosos desafíos tecnológicos, sociales y medioambientales, por lo que su mensaje cobra especial relevancia al combinar el esfuerzo con la inteligencia. No se trata simplemente de trabajar más, sino de detenerse a pensar, cuestionar y analizar lo que sucede a nuestro alrededor.

«Lo difícil se consigue con esfuerzo, lo imposible con inteligencia»

Para el pensador, el agua constituía el principio fundamental de todas las cosas, una propuesta muy innovadora para la época en la que vivió. Con esta idea, Tales de Moleto abrió una nueva vía hacia la investigación basada en la razón, la observación y el pensamiento crítico. En lugar de recurrir únicamente a explicaciones mitológicas, se apoyó en la reflexión y en la observación de la naturaleza para intentar comprender el origen y el funcionamiento de todo lo que le rodeaba.

La conocida frase que se le atribuye, «Lo difícil se consigue con esfuerzo, lo imposible con inteligencia», resume en buena medida una manera de entender la vida basada tanto en la constancia como en la capacidad de razonar. El esfuerzo es fundamental para progresar y superar las dificultades, pero la inteligencia permite buscar respuestas diferentes, plantear nuevas posibilidades y encontrar caminos que quizá no resulten evidentes a primera vista. No basta, por tanto, con trabajar duro, sino que también es importante reflexionar, hacerse preguntas y, sobre todo, observar la realidad con creatividad.

Esta frase también se puede entender como una invitación a no abandonar los objetivos cuando aparecen dificultades. El esfuerzo requiere constancia, disciplina y dedicación, cualidades que estuvieron presentes en la trayectoria de este pensador, que dedicó buena parte de su vida al conocimiento, los viajes, el aprendizaje y la reflexión. Sin embargo, la perseverancia debe ir acompañada de pensamiento crítico y creatividad, ya que la inteligencia permite explorar caminos diferentes, plantear soluciones originales y contemplar los problemas desde nuevas perspectivas.

Después de Tales de Mileto, otros filósofos como Anaximandro y Anaxímenes continuaron desarrollando estas ideas dentro de la conocida como «Escuela de Mileto». Las aportaciones de este pensador pueden considerarse uno de los primeros pasos hacia una forma de conocimiento basada en la observación y la razón, que con el tiempo contribuiría al desarrollo de la ciencia moderna. Muchos de los avances científicos posteriores son herederos de aquella búsqueda inicial de respuestas sobre el origen y el funcionamiento de la naturaleza.

Citas de Tales de Mileto