Jamás lo hubieras imaginado: una española desvela la última y extrañísima moda en EE.UU

TikTok se ha convertido en una especie de ventana al mundo que nos permite conocer las costumbres de otros países. Los choques culturales son tendencia en la red social, y cada vez son más los usuarios que explican las diferencias entre España y los países donde residen. Es el caso de Sandra (@aquisandrax), una joven que vive desde hace años en Estados Unidos y comparte en TikTok sus vivencias.

Recientemente, nos ha dejado a todos sorprendidos con el dineral que vale el jamón ibérico al otro lado del charco, y ahora ha compartido un vídeo contando cuál es el producto de moda en Estados Unidos. «Se han puesto súper de moda en Estados Unidos estas cositas que, al final, he caído y me las he comprado, porque me parecen muy cutes», comienza explicando.

«Después de comprármelas, me he dado cuenta de que a mí me da vergüenza ir con esto por la calle», dice mientras abre un paquete y muestra unos adhesivos de diferentes colores y tamaños en forma de estrella. Pero, ¿para qué sirven exactamente? No son un simple accesorio, sino que «se utilizan cuando te sale un grano, para taparte el granito».

«Te van secando el granito y la gente va por la calle con estas cosas», explica Sandra. Eso sí, reconoce que «prefiero ir con el grano que con estrellas pegadas en la cara». «Tienen que funcionar, porque la gente está loquísima con esto. Están agotados en todas partes», concluye.

En los comentarios del vídeo, una usuaria comenta que «son parches hidrocoloides, así que deberían funcionar». Son apósitos especialmente diseñados para la curación de heridas, compuestos de una combinación de materiales con carboximetilcelulosa, pectina y gelatina.

«La medicina más famosa de Estados Unidos»

En otro de sus vídeos, la joven muestra «la medicina más famosa de Estados Unidos». «Es súper famosa aquí y dicen que funciona para todo, lo tengo escuchado», comienza explicando.

«Tiene una pinta asquerosa porque es como espeso con sabor a menta y sirve para: naúsea, ardor en el pecho, indigestión y diarrea», continúa. Una vez lo toma, asegura que «sabe como a chicle de

menta».