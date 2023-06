Jamás hubieras imaginado el pastizal que cuesta el producto español más querido en Estados Unidos

Son muchísimos los españoles que viven en el extranjero y nos acercan a las costumbres de otros países a través de TikTok. Este tipo de vídeos son muy populares en la red social y uno de los que más virales se han hecho en los últimos días es el de la influencer @aquisandrax. La joven vive desde hace unos años en Estados Unidos (recientemente se ha mudado a Miami), y desde allí ha compartido cuánto vale el producto español más querido al otro lado del charco: el jamón ibérico.

El desorbitado precio del jamón ibérico en Estados Unidos

Sandra reconoce que no es nada fácil encontrar productos españoles de buena calidad en los supermercados de Estados Unidos, aunque, a juzgar por el vídeo que ha compartido, imposible no es. Eso sí, debes estar dispuesto a pagar un precio desorbitado para conseguirlo.

«Jamón ibérico de bellota. No me lo creo. Me da igual lo que cueste, me lo llevo. 17 dólares (alrededor de 15,50 euros)… vienen cuatro o seis lonchas, pero bueno». Si nos fijamos en la etiqueta del supermercado, vemos que el paquete es de 3 onzas (0,85 gramos). Por lo tanto, el kilo de jamón ibérico de bellota sale a 200 dólares (alrededor de 183 euros).

También hay otros productos españoles, como una bandeja de quesos (manchego, ibérico y de cabra), una bandeja de pulpo y paella cocinada.

¿Cómo son los exámenes?

Otra joven española también ha compartido en TikTok cómo son los exámenes en Estados Unidos y el vídeo no ha tardado en hacerse viral. María Martínez ha compartido su experiencia en el país para mostrar cómo de distia es la evaluación de las asignaturas.

Comienza explicando que únicamente tiene cuatro asignaturas con examen: historia, lengua, química y matemáticas. Además, hay otras tres que las evalúan con proyectos: dibujo, educación física y gráficos de ordenador.

En el caso de historia, “te ponen un texto y tienes que sacar las respuestas de allí y tiene que ver con lo que has estudiado de ese tema». En cuanto a lengua, “casi siempre estamos leyendo libros y en el examen nos hacen preguntas tipo test y alguna de desarrollo».