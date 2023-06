Muere una ‘influencer’ al intentar perder 100 kilos en un campamento para adelgazar

Cuihua, una influencer china de tan solo 21 años, ha muerto tras intentar perder más de 100 kilos en un campamento intensivo que estaba centrado en conseguir adelgazar. La joven, que se había convertido en toda una inspiración, ha dejado sin palabras a todos sus seguidores tras haber perdido la vida.

Como no podía ser de otra manera, y tras la confirmación de la noticia, muchos han sido los que han querido recordar el peligro que supone este tipo de centros deportivos. Al fin y al cabo, su objetivo es que los usuarios pierdan una enorme cantidad de peso, mostrándose realmente obsesionados con el canon de belleza del país en cuestión.

Debemos recordar que Cuihua pesaba nada más y nada menos que 156 kilos. Durante meses, mostró a todos sus seguidores cómo estaba siendo su cambio físico. Recordemos que su objetivo no era otro que perder nada más y nada menos que 100 kilos. Un reto absolutamente espectacular, qué duda cabe.

Varios medios de comunicación de China se han hecho eco de que era el tercer centro de estas características al que se unió Cuihua. Y todo después de haber perdido, en los últimos meses, un total de 20 kilos. Es más, muchos aseguran que la influencer china apenas habría comido desde que empezó a darse a conocer en la aplicación más famosa de Internet.

Poco a poco consiguió más seguidores, hasta tal punto de que no pagara absolutamente nada por sus entrenamientos, a cambio de publicidad. Fue el pasado 26 de mayo cuando, en la red social, escribió que no se sentía para nada bien. Al día siguiente, tras acudir al hospital, falleció. Las autoridades no han especificado la causa de la muerte, ni si la estancia en el campamento afectó en algo a este tráfico final.

Sea como sea, la muerte de Cuihua ha vuelto a ser un punto de inflexión. Recordemos que hace unas semanas, un influencer chino falleció tras consumir extremas cantidades de licor en directo, con el fin de pagar sus deudas. El objetivo de muchos es que se regule la industria de creadores de contenido en China, para evitar que este tipo de cosas vuelvan a suceder.