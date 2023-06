Cody Longo falleció hace tan solo unos meses, con tan solo 34 años. El actor, que formó parte de históricas series como C.S.I., Nashville o, incluso, Hollywood Heights, apareció muerto en su casa de Austin, en el estado de Texas (Estados Unidos), el pasado 8 de febrero. ¡Una noticia que dejó en shock a todos!

Fue su mujer, Stephanie Longo, quien se puso en contacto con la policía al no tener noticias de él. Los agentes se desplazaron hasta su domicilio y se encontraron con su cuerpo sin vida. No es ningún secreto que Cody Longo, durante muchos años, ha estado luchando con sus problemas de adicciones al alcohol. De hecho, en verano de 2022 fue a rehabilitación.

Antes de que falleciera, el actor tuvo varios problemas con la justicia, y todo como consecuencia de ese alcoholismo. Es más, llegó a ser detenido en numerosas ocasiones por nada más y nada menos que conducir en estado de embriaguez. Pero no ha sido hasta ahora, varios meses después de su muerte, cuando se ha dado a conocer la autopsia de Cody Longo.

Este informe, obtenido en exclusiva por los compañeros de TMZ, asegura que el cuerpo del actor se encontraba en proceso de descomposición cuando lo encontraron en su casa. Además, estaba junto a varias botellas de alcohol completamente vacías. Por lo tanto, fue una recaída en esta adicción lo que, definitivamente, le arrebató la vida.

Lo cierto es que la muerte del actor pilló por sorpresa a todos. Al enterarse de lo ocurrido, fue su mujer Stephanie Longo la que, a través de una publicación en su perfil de Instagram, quiso despedirse de él: “He llorado…he gritado…estoy enfadada…me siento amargada…me río recordando nuestros momentos juntos, lloro de felicidad recordando nuestra bonita vida…estoy de luto por la vida que podríamos haber tenido… me machaco pensando que podría haber hecho más para salvarte… he perdido una parte de mí… una parte de mí se fue contigo ese día”.

Lejos de que todo quede ahí, fuimos testigos de cómo Stephanie quiso añadir algo más: “Luchaste durante tanto tiempo… luchaste por nuestra familia… Los bebés y yo nunca entenderemos por qué tu lucha llegó a su fin… pero sabemos que estás libre de dolor y en paz en el cielo con Jesús. Sé que eres el ángel más hermoso que vela por nosotros…Te amamos…por siempre y para siempre”. Una triste pérdida, sin lugar a dudas.