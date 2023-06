Cómo usar tacones sin dolor: el truco viral que arrasa en TikTok

Los tacones son el calzado perfecto para lucir elegante y estilizada, pero también pueden ser una tortura si los llevamos durante mucho tiempo. ¿Quién no ha sufrido alguna vez el dolor de pies, las rozaduras o los calambres por culpa de unos zapatos demasiado altos o apretados? Por suerte, hay algunos trucos que pueden ayudarnos a soportar los tacones sin renunciar a la moda y al glamour y en concreto existe un sencillo truco que ya se ha hecho viral en TikTok y con el que podrás llevar tacones durante horas, en especial los de esas sandalias que a simple vista se nota que son incómodas.

El truco para los tacones que arrasa en TikTok

El truco que acumula ya más de 15 millones de visualizaciones, se ha dado a conocer desde la cuenta de @egoofficial y sirve para descubrir, lo fácil que resulta evitar ese molesto dolor de pies que comienzas a notar al poco de llevar tacones.

El truco en cuestión es muy sencillo de aplicar y además, resulta de lo ma´s económico. Solo tenemos que vendar el tercer y cuarto dedo del pie, empezando por el pulgar, antes de ponerse los tacones y para ello basta con utilizar un poco de cinta adhesiva transparente. Según las usuarias que lo han probado, este truco funciona porque alivia la presión sobre los nervios que se encuentran en esos dedos y que se ven afectados por el ángulo del zapato.

Los muchos comentarios que ha generado el vídeo, nos hace creer que realmente es un truco efectivo, a pesar de que no haya evidencia científica que respalde este truco, pero tampoco parece tener efectos secundarios negativos. Eso sí, es importante no apretar demasiado los dedos al vendarlos para no cortar la circulación ni provocar ampollas. Además, se recomienda probarlo primero con unos zapatos que nos queden bien y no sean excesivamente altos.

Otros consejos para lidiar con los tacones

Pero este no es el único truco para aguantar los tacones que podemos encontrar en Internet. Hay otros consejos que también pueden ser útiles para evitar el dolor y las incomodidades que nos causan estos zapatos. Por ejemplo:

Meter los zapatos en el congelador un rato antes de usarlos para que se expandan un poco y no nos ajusten tanto.

un rato antes de usarlos para que se expandan un poco y no nos ajusten tanto. Usar almohadillas o plantillas de silicona para amortiguar el impacto y proteger las zonas más sensibles del pie.

para amortiguar el impacto y proteger las zonas más sensibles del pie. Aplicar polvos de talco en los pies y en los zapatos para absorber el sudor y evitar que se resbalen.

en los pies y en los zapatos para absorber el sudor y evitar que se resbalen. Lijar o rayar la suela para tener más estabilidad y evitar resbalones.

para tener más estabilidad y evitar resbalones. Usar crema hidratante o antiinflamatoria en los pies antes y después de ponernos los tacones para suavizar la piel y aliviar el dolor.

Con estos trucos para aguantar los tacones, podremos disfrutar de nuestro calzado favorito sin sufrir las consecuencias. Eso sí, siempre con moderación y sentido común, pues el uso excesivo de tacones puede provocar problemas de postura, espalda y articulaciones. Lo ideal es alternarlos con zapatos más cómodos y bajos, y cuidar la salud de nuestros pies con masajes, ejercicios y cremas.

Os dejamos con el vídeo que se ha hecho viral: