10 trucos para que los zapatos de tacón sean más cómodos

Los zapatos de tacón son bonitos, elegantes y adelgazan el cuerpo pero no son muy cómodos . No todas las mujeres los llevan, hay quienes prefieren los zapatos planos, como unas preciosas bailarinas, unas sandalias o unas botas planas que además suelen quedar bien con todo. Sin embargo, hay mujeres que no pueden renunciar a un zapato con tacón, y lo llevan con extrema gracia. Pero, ¿Cómo lo hacen? No cometas el error de pensar que no sufren, porque, sobre todo cuando no estás acostumbrada, los tacones en los pies duelen . Parece que estos zapatos están hechos para torturar, pero en realidad solo se necesita un poco de práctica y algunos trucos para que el problema se solucione.

Trucos para llevar los zapatos de tacón

Existe un método conocido para saber si los zapatos de tacón serán cómodos o no, pero en cualquier caso, si se usan durante muchas horas seguidas, el dolor se sentirá en algún momento. Para poder usar zapatos con tacones sin recurrir al truco de quitárselos para descansar los pies, que solo pueden empeorar el dolor una vez que se vuelven a poner, aquí hay 10 secretos para que sean más cómodos y sientan menos dolor.

Elige el tacón más adecuado

Durante algún tiempo en el mundo del calzado los «taconazos» estuvieron de moda y aunque todavía podemos encontrar este tipo de zapatos, hoy en día se estila más llevar los tacones de 5/6 cm . Además, para principiantes, o para mujeres hartas de los tacones muy estrechos y que buscan más comodidad, existen alternativas muy actuales, como los tacones cuadrados y las cuñas .

No uses zapatos nuevos

Una regla fundamental para llevar tacones sin dolor es nunca ponerse zapatos nuevos para salir, sin haberlos usado antes en casa. Los zapatos nuevos son más rígidos, todavía tienen que adaptarse bien a la forma del pie para que quede bien y provocan ampollas, especialmente en el talón y los lados de los dedos.

Por lo tanto, los zapatos de tacón deben usarse primero durante algunas horas al día para hacer mandados, en casa o en el trabajo, si no tienes que estar mucho tiempo de pie. Para cuando salgas , se habrán ablandado y tu pie se habrá acostumbrado a la nueva horma del zapato.

Zapatos con la talla de tacón adecuada

Un consejo útil para cualquier tipo de calzado, que también encaja a la perfección en el caso de zapatos con tacones, es elegir la talla adecuada . De hecho, si el zapato es incluso más grande que media talla, el pie resbala y no se adhiere perfectamente a la suela. De esta manera, se crean una serie de molestias que amplifican el dolor: los dedos presionan la punta, el zapato corre el riesgo de resbalarse y uno se ve obligado a mover el pie continuamente para arreglarlo, con el riesgo también de torcerse y luchar para caminar.

Por eso es importante elegir zapatos de la talla adecuada , evitando absolutamente los más grandes, y como mucho, si realmente no puedes renunciar a un zapato que se te ha quedado pequeño, puedes llevarte el de media talla más pequeño, implementando antes de usarlo métodos para agrandarlo y suavizarlo.

Agrandar los zapatos de tacón para que sean cómodos

Hay varias formas de suavizar el interior de los zapatos y ensancharlos , para apretar los pies lo menos posible. De hecho, el dolor suele ser causado tanto por la posición del pie arqueado, que se siente debajo de la planta, como por los dedos apretados en la punta y en los costados, dolor que luego se irradia a todo el pie.

Llévalos con frecuencia a lo largo del día, para ir acostumbrándote y agrandándolos poco a poco. Además puedes hacer estas otras cosas:

Mantener la forma , poniendo en papel arrugado como el de las tiendas

como el de las tiendas Dobla y retuerce el zapato con firmeza pero con cuidado para evitar romperlo. De esta manera el material se estira y se ablanda.

pero con cuidado para evitar romperlo. De esta manera el material se estira y se ablanda. Humedece el interior, teniendo cuidado con los materiales que se dañan con el agua. Se puede hacer frotando con un paño húmedo, y modelando el zapato como prefieras. Otra forma de humedecer el interior es utilizando una patata, que libera la humedad y mantiene la forma agrandada.

Usa calor

Otro remedio para ensanchar los zapatos es utilizar calor . Debes calzarte los zapatos con calcetines de algodón o lana, no demasiado finos ni demasiado gruesos, y pasar el secador de pelo a una distancia mínima de 15 cm del zapato, flexionando los dedos para suavizar y moldear la piel del zapato. Este truco suele funcionar, porque al usar calcetines el pie es más ancho, y cuando cambias a los pies descalzos o pantimedias puedes sentir la diferencia. Además, el calor del secador de pelo ayuda a extender el material.

Inserta almohadillas

Existen métodos en el mercado específicamente diseñados para hacer cómodos los zapatos con tacones. Estas son las almohadillas de gel transparente , fácilmente disponibles en el mercado, incluso en Amazon . Aplicadas en el interior del zapato, ayudan a que el pie no resbale. Además son suaves , aliviando la presión del peso corporal sobre los pies. Por último, es importante el hecho de que sean transparentes, ya que no se ven y se pueden llevar con cualquier tipo de zapatos de tacón.

Ata los dedos de los pies

Este es un truco que también usan las modelos en la pasarela, y es muy útil sobre todo para los tacones puntiagudos, que vuelven a estar de moda. Con los zapatos puntiagudos, el principal problema es tener los dedos en una posición poco natural, restringidos en muy poco espacio.

Un consejo en este caso es atar el tercer y cuarto dedo con un poco de esparadrapo, que alivia la presión de los nervios, haciendo que el dolor desaparezca, o al menos disminuya. Este truco es aplicable con todo tipo de zapatos cerrados, mientras que debe evitarse con zapatos abiertos, porque se notaría.

Camina, no te quedes quieta

Quedarse quieto durante una velada o un evento de pie es la peor opción cuando se usan zapatos de tacón incómodos. De hecho, esta posición es la que hace sentir mucho más el dolor, todo el peso del cuerpo se concentra en el equilibrio sobre los talones, y son los pies, las piernas y la espalda los que más sufren. Un truco útil es recorrer continuamente distancias cortas , con la excusa de ir al baño, o para tomar algo de beber, saludar a alguien o simplemente dar una vuelta por el entorno en el que te encuentras.

Mueve los dedos de los pies

Cuando tengas que pasar unas horas de pie con tacones, el mejor consejo es sin duda, en cuanto tengas la oportunidad, sentarte a descansar unos minutos y estirar los pies. Si no es posible sentarse, aún puede hacer ejercicios que ayuden a la circulación . Debes mover los dedos de los pies y los tobillos para que no permanezcan en la misma posición por mucho tiempo. De hecho, podrían disminuir la sensibilidad , haciéndola extremadamente desagradable.

Raspa la suela

Finalmente, para tener los zapatos con tacones más cómodos, puedes hacerlos más seguros. La rugosidad de la suela es importante, porque la hace menos resbaladiza y provoca más fricción en el suelo. De esta manera caminas con más confianza , apoyas el pie en su totalidad y evitas esguinces dolorosos. Puedes utilizar un trozo de lija, que en poco tiempo raspa la suela sin dañarla.