H&M tiene las botas que llevan todas las pijas madrileñas y son increíbles

Las pijas madrileñas han caído rendidas a los encantos de estas botas a la rodilla de la nueva colección de H&M para el otoño, y lo cierto es que no nos extraña nada porque son ideales. Unas botas altas con forro de satén y suela con diseño. Tienen tacón bajo y ancho de 4,5 centímetros, la altura justa y suficiente para proteger los pies del frío y la humedad propios del otoño y el invierno.

No dejan de ser unas botas planas, pero al mismo tiempo los pies no van a ras de suelo. Esto es un grandísimo punto a favor porque así también podrás lucir las botas en días de lluvia, consiguiendo un look estiloso, cómodo y calentito con ellas. A esto hay que sumar que la caña es un poco ancha, así que se adaptan con precisión a todos los grosores de pierna.

Sin lugar a dudas, H&M ha acertado de pleno con estas botas a la rodilla que han enamorado a las pijas madrileñas. Tienen trabilla en la parte superior, y están confeccionados en 100% poliuretano. La suela y la plantilla son de goma termoplástica, y el forro es de poliéster.

Las botas más versátiles de H&M

Unas botas a las que seguro sacas un gran partido esta temporada porque son ideales para todo tipo de ocasiones: ir a la oficina o a dar un paseo, salir a cenar y tomar unas copas con las amigas…

Para un look de diario, puedes apostar por un pantalón vaquero pitillo y, para la parte superior, una camisa clásica blanca y un chaleco de punto con escote de punto y chaleco de rombos. El chaleco de punto es la prenda estrella de la temporada, así que no puede faltar en tu fondo de armario.

Si te apetece un look lo más cómodo posible, puedes elegir un legging en color negro y un vestido mini de punto o de lana. Como prenda de abrigo, puedes animarte con una cazadora acolchada. ¡Ideal para combatir los días de frío con estilo!

Para salir por la noche, las nuevas botas de H&M quedan genial con una falda mini efecto piel y una camisa cropped en color negro. Un look cómodo y elegante a partes iguales, con el que te sentirás muy a gusto.

Las botas están a la venta en la tienda online de H&M por 59,99 euros, desde el número 35 hasta el 42. ¡Ya hay algunos números agotados!