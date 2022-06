Si te gusta lo que siempre propone Zara así como Zara Home tanto en lo que respecta a moda como diseño, seguro que no podrás pasar por alto su último producto que ya está arrasando en ventas. Queremos presentar a continuación, las sandalias de Zara Home que ya se han llevado todas las dependientas y que cuentan con un estilo que hacen que sean el calzado que más vas a querer ponerte este verano. ¡No lo dejes escapar!.

Las sandalias que arrasan en Zara Home

Si todavía no has elegido tu calzado para este verano, estamos seguros que la nueva propuesta de Zara, pero que se encuentra a la venta en Zara Home va a ser de tu agrado. Tanto que querrás comprarla en los dos colores en los que está disponible.

Nos referimos a las sandalias de piel, completamente planas y con una tira central con posición para el dedo. Se encuentra disponible en marrón así como en negro y tienen un precio de 35,99 euros (Tallas disponibles: 35-42).

Unas sandalias de diseño básico, muy cómodas que están elaboradas en piel ovina 100% curtida y con suela de 100% caucho termoplástico. Además están hecho bajo el tratamiento «Join Life» que utiliza la firma de Inditex para garantizar un buen empleo de la materia prima para el cuidado del planeta. De hecho, la piel utilizada para hacer estas sandalías se ha producido en tenerías que tienen la certificación Leather Working Group Oro o Plata. Este es un protocolo que audita el proceso de curtición en el uso de energía y agua, la gestión de residuos y el uso de químicos pre-aprobados en los procesos de curtición.

Unas sandalias elaboradas con cuidado y esmero para un resultado final de calidad que te permitirá poder usarlas todo el verano si te apetece. Además, te van a combinar con cualquier prenda que lleves puesta. Ya sean unos tejanos o unos shorts o bermudas, o también como no, con un vestido o una falda.

¿A qué esperas? Son las sandalias de la temporada, tanto para ir a trabajar, para llevártelas de vacaciones y también como no, para que las uses cuando vayas a la playa. Son fáciles de limpiar, bastará con pasarles un paño limpio en el caso de que se manchen y no es necesario meterlas en la lavadora ni hacerles un lavado en seco. De hecho no se recomienda, si deseas que la calidad de la piel permanezca intacta como el primer día.