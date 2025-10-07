El ingrediente secreto de McDonald’s que hace que sus patatas fritas gusten tanto

Su sabor es inconfundible, al igual que su color dorado. Son las patatas fritas de McDonald’s, que servidas durante años en el icónico envase de cartón rojo con el logo amarillo a la vista gustan a todo el mundo e incluso se han convertido para muchos de los clientes de estos establecimientos, en su marca de identidad dado ese sabor único. Pero ¿Cómo lo consiguen? Descubre a continuación, el ingrediente secreto utilizado por McDonald’s que hace que sus patatas fritas gusten tanto.

El ingrediente secreto de las patatas de McDonald’s

A lo largo de sus más de 70 años la marca McDonald´s ha escrito la historia de la comida rápida estadounidense. Sus hamburguesas son conocidas en todo el mundo, pero no podemos dejar de lado sus patatas fritas que son incluso más famosas. Nunca pueden faltar en los menús de estos restaurantes y lo más curioso de todo es que mientras que las hamburguesas, nuggets y ensaladas de McDonald´s han ido cambiando a lo largo de los años, sus patatas fritas se ha mantenido siempre igual, desde 1955 hasta hoy. De este modo, la receta para hacer estas icónicas chips largas y delgadas se ha mantenido casi idéntica a como era la original.

No en vano, la M amarilla que representa el logo de McDonald’s desde que abrió el primer quiosco en California (donde también se encuentra el hotel Nutella) , recuerda la forma de los palitos de patata cónicos más famosos del mundo.

Un éxito rotundo de McDonald´s marcado por ese corte fino que ayuda a que su sabor sea más delicioso. Las patatas se cortan mecánicamente y con cuchillos de agua a alta presión, que según estudios alcanzan una velocidad estimada de unos 70 kilómetros por hora.

Patatas fritas McDonald’s: la calidad de la materia prima

A esto se le suma además el tipo de patata que usa McDonald´s y que suelen ser distintos pero siempre de la mejor calidad. Entre estos se encuentran las

Russet Burbank y las Shepody.

Pero además de la variedad de patata que se elige y según algunas investigaciones en los últimos años, las patatas fritas de McDonald’s contienen una larga lista de ingredientes , que mezclados entre sí las hacen irresistibles al paladar. Entre estos se encuentran:

patatas

sal

grano hidrolizado

saborizante de carne de res

Dorada, con sabor único y nunca quemadas

El secreto para conseguir que tengan el sabor que tienen parece estar en todo lo mencionado, pero sobre todo ese saborizante de carne de res que de alguna manera siempre se ha utilizad, aunque no del mismo modo que ahora. En su origen la fritura de las patatas se hacía con grasa animal pero en los años 80 se eliminó debido a las críticas que recibía el uso de este ingrediente debido a los altos contenidos en grasas saturadas.

Entró entonces en juego el saborizante de carne de res, que logra el mismo sabor único y hace además que no se quemen junto al uso de una mezcla especial de aceites vegetales (entre los que están el de maíz, el canola o el de soja) que consigue que las patatas fritas estén siempre doradas, sabrosas y siempre cocinadas en el punto correcto.