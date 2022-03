La explicación por la que la Coca-Cola sabe diferente en McDonald’s

McDonald’s es la cadena de restaurantes de comida rápida más importante y conocida de todo el mundo. Nació a mediados del siglo XX en Estados Unidos de la mano de los hermanos Mac y Dick McDonald, aunque en aquel entonces se llamaba Famous Barbecue y no vendía hamburguesas, sino carne a la parrilla. Actualmente, McDonald’s tiene más de 37.000 restaurantes en más de 120 países, y si tú has comido en alguno de ellos, seguro que te has dado cuenta de que la Coca-Cola sabe diferente.

Pero, ¿por qué razón el sabor de la Coca-Cola es distinto en McDonald’s? Según explica el diario ‘The New York Times’ y recoge ‘Gizmodo’, el motivo tiene que ver con la relación que mantienen ambas compañías.

McDonald’s y Coca-Cola se llevan muy bien, hasta el punto de que esta última ha creado un sistema único de producción y entrega para la cadena de restaurantes de comida rápida. En el resto de establecimientos de su competencia el jarabe de cola se entrega en bolsas de plástico, mientras que en McDonald’s se hace en tanques de acero inoxidable.

Esto hace que el refresco conserve mejor sus ingredientes y esté mucho más fresco a la hora de consumirlo. A esto hay que sumar que McDonald’s conserva el refresco de tal manera que los consumidores disfruten del mismo sabor que el de una botella recién salida de la fábrica de Coca-Cola.

Lo que hace de especial es alargar el proceso de carbonatación y maximizar los niveles de dióxido de carbono mediante un enfriamiento específico. Para llevar a cabo este proceso, se utilizan unos tubos aislados en los que el agua de soda está constantemente circulando hasta que se sirve.

Curiosidades de McDonald’s

Según los últimos cálculos realizados, la compañía estadounidense da de comer al 1% de la población global a diario. Aunque parezca una cifra insignificante, en términos absolutos equivale a 70 millones de personas.

Durante casi 50 años la salsa del BigMac ha permanecido en el más absoluto secreto. Fue en 2017 cuando se filtró la lista de ingredientes, tal y como recogió ‘The Sun’: aceite de soja, vinagre, pepinillos, yemas de huevo, mostaza y cebolla en polvo.

A pesar de su fama, McDonald’s ha sido prohibido en algunos países del mundo, como Islandia, Macedonia o Irán. En Bolivia tampoco se puede abrir un establecimiento de la cadena desde 2002.

El lugar del mundo donde los arcos de McDonald’s son blancos en vez de dorados es París.