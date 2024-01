La increíble reacción de un conductor de Uber al que intentan colarle un billete falso

Mientras trabajaba como conductor de Uber, el usuario de TikTok @oussama_e7 experimentó un intento de fraude con un billete falso de 50 euros. En un video que se ha hecho viral en la red social, cuenta que dos pasajeros discutieron sobre quién pagaría el viaje de 22 euros.

Cuando uno de ellos le entregó un billete de 50 euros, el conductor notó la artimaña y les informó que la tarifa era de 22 euros. A pesar de la insistencia del pasajero, el conductor no aceptó el billete falso y evitó el fraude. La experiencia compartida en el video destaca la importancia de estar alerta ante posibles intentos de estafa con billetes falsos.

«Cuando toco el billete se me pasan millones de cosas por la cabeza, por lo que guardo el billete y le digo ‘Son 22 euros’», explica el joven. Y añade: «No me intentes colar un billete falso a mí, estoy obsesionado con el dinero, he visto imitaciones más buenas». Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, y esto es lo que comenta uno de ello: «Mi mayor miedo es que me cuelen un billete falso y cuando lo vaya a usar me coma el marrón».

¿Qué hacer si te dan un billete falso?

Detectar un billete falso puede ser más fácil de lo que parece, incluso sin depender de dispositivos especializados. Aunque existen en el mercado diversas herramientas como rotuladores, máquinas de luz ultravioleta y aplicaciones móviles, el método preferido por el Banco Central Europeo y el Banco de España es el conocido como «toque, mire y gire». Este enfoque sencillo y confiable permite reconocer un billete falso con atención y sin requerir equipos especiales, simplemente comparándolo con uno auténtico elaborado con tecnología de impresión avanzada.

Primero, al tocar el billete, se nota un tacto distintivo, firme y resistente, con líneas en relieve en los bordes izquierdo y derecho, especialmente diseñadas para personas con discapacidad visual. La cifra y letras también son palpables en relieve.

Luego, al mirar el billete trasluz, se observan varios elementos de seguridad visibles, incluyendo una marca de agua con una imagen difusa de Europa, una ventana y el valor del billete. Además, se identifica un hilo de seguridad en la banda oscura del papel con la cifra y símbolo del euro. Una ventana con retrato, en la banda metálica superior, se vuelve transparente y muestra el retrato de Europa en ambos lados.

Finalmente, al girar el billete, dentro de la ventana con retrato, se revelan líneas multicolores alrededor del símbolo del euro, y en el reverso, números multicolores que indican el valor del billete. Un número en verde esmeralda en la esquina inferior cambia de color y crea un reflejo metálico que se desplaza verticalmente.

Estos elementos de seguridad son comunes en las denominaciones de billetes euros, aunque con algunas variaciones. Se recomienda verificar varios billetes para garantizar su autenticidad.

Cómo actuar

Cuando te enfrentas a la sospecha de que un billete o moneda pudiera ser falso, es crucial seguir las recomendaciones del Banco de España. En primer lugar, es aconsejable no aceptar el billete o la moneda en cuestión y explicar con cortesía que tienes dudas sobre su autenticidad. De manera educada, puedes solicitar otro billete o moneda sin poner en tela de juicio la buena fe de la persona involucrada; es preferible evitar riesgos innecesarios.

En caso de persistir la sospecha, es necesario informar de inmediato a las autoridades policiales o al personal de seguridad, proporcionando todos los detalles disponibles. Si te ves en la situación de haber aceptado un billete o moneda sospechoso, es importante no transferirlo a otra persona, ya que esto podría constituir un delito. Finalmente, entrega el billete o moneda en cuestión a las autoridades policiales, a una entidad de crédito o a cualquier sucursal del Banco de España. En el caso de ser auténtico, recuperará su valor; sin embargo, si se confirma como falso, no será canjeable.

Europa

Durante el año 2022, se retiraron aproximadamente 376,000 billetes falsos de la circulación, según datos del Banco de España. A pesar de que la probabilidad de recibir un billete falso es baja, el número sigue siendo reducido en comparación con la cantidad de billetes auténticos en circulación. En ese año, se detectaron trece billetes falsos por cada millón de billetes auténticos, siendo el segundo nivel más bajo históricamente desde la introducción de los billetes en euros.

Aunque la proporción es excepcionalmente baja, el número de billetes falsos aumentó un 8,4 % en comparación con 2021, reflejando la recuperación económica tras las restricciones relacionadas con la COVID-19. Los billetes de 20€ y 50€ continuaron siendo los más falsificados, representando casi dos tercios del total. El 96,6 % de los billetes falsos se detectaron en países de la zona del euro, mientras que el 2,7 % se encontraron en Estados miembros de la UE no pertenecientes a la zona del euro y el 0,7 % en otros lugares del mundo.