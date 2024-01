El ‘truco para aprender a ir al baño’ de esta mamá está causando revuelo en TikTok

Todos los padres y madres ‘temen’ de alguna manera, el momento en el que su hijo se enfrenta a la transición del pañal al inodoro. Dejar el pañal puede ser algo complicado y aunque la paciencia es una de las claves para lograrlo, lo cierto es que a veces es posible que pensemos que el hecho de tener que estar limpiando el orinal cada dos por tres sea algo demasiado cansado o pensado. Esto es lo que debe haber pensado una madre que ha ideado el ‘truco para aprender a ir al baño’ y que está causando revuelo en TikTok.

El ‘truco para aprender a ir al baño’que causa revuelo en TikTok

Una madre de TikTok, conocida en la plataforma como Jewell o @Raisingreverie , está causando sensación entre los usuarios por su controvertido método para enseñarle a su hijo a ir al baño. La mujer ha subido un vídeo en el que muestra cuál es el método que sigue para que su bebé se acostumbre a ir al baño y a la vez, poder aprovechar los pañales que todavía le quedan.

En su vídeo, esta madre tiktoker muestra el orinal de su hijo, cuya base cubre con un pañal que, según ella misma explica, son de los que le sobran tras una suscripción que le permitía recibirlos directamente en casa.

De esta forma, el pañal es lo que utiliza para recoger todo lo que su bebé hace en el orinal ya que según ella actua como «base» del orinal y hace mucho más práctica la limpieza . «Este es el truco que desearía haber sabido antes», dice a sus seguidores. » Y ahora que lo sé, quiero compartirlo con todos vosotros para que podáis usarlo cuando enseñéis a vuestros a hijos a ir al baño».

«Cuando nuestro hijo empezó a usar el orinal, solo usábamos bolsas de plástico para cubrirlo, hasta que aprendí este truco y lo cambió todo», continuó. «Todavía nos quedaban muchos pañales cuando empezamos a enseñarle a nuestro hijo a ir al baño, así que pensé: ‘Bueno, supongo que los donaré o, si tenemos otro bebé, tendremos pañales extra’. Pero ahora, en lugar de bolsas de plástico, simplemente cogemos uno de los pañales y lo colocamos sobre la base así. Y lo mejor es que requiere poca o ninguna limpieza».

«Todo encaja perfectamente en el pañal», concluye entonces la mujer. «Los líquidos se absorben perfectamente. Cuando esté lleno, simplemente enróllalo y tíralo como de costumbre. Deja poco o ningún desorden, te ayuda a desechar los pañales sobrantes y hace que la limpieza sea mucho más rápida».

Un truco con opiniones enfrentadas

Aunque muchos encontraron brillante la idea , especialmente por la cantidad de tiempo que ahorra, muchos otros dijeron que no estaban de acuerdo con este método . Entre los que tuvieron objeciones, hay algunos usuarios que creen que es mejor, a la hora de quitar el pañal , utilizar directamente el baño o el orinal pero sin tener que colocar una bolsa o un pañal. Un profesor en particular escribió: «Como profesor, recomiendo simplemente ponerlos en el inodoro. Tenemos problemas para enseñar a los niños a ir al baño que usan orinales en casa. Sólo tenéis que conseguirle un asiento para niños».

Otros, sin embargo, subrayaron el impacto medioambiental del uso excesivo de pañales: «Entiendo la parte relativa a la comodidad, pero no entiendo la parte relativa al desperdicio. A cada uno lo suyo, supongo», escribió un usuario.

Lo cierto es que el hecho de enseñar a los bebés o a los niños a ir al baño es una cuestión en la que cada padre y madre decidirá cómo hacer la transición y el momento adecuado para ello, pero ¿no es mejor fijarse siempre en lo que dicen los expertos?.

Cómo enseñar al niño a ir al baño según los expertos

Como mencionamos al comienzo, pediatras y expertos señalan que enseñar al niño a ir al baño es un proceso que requiere paciencia, amor y respeto por el ritmo de cada pequeño. Los padres deben observar las señales de que el niño está listo para dejar el pañal, como mantenerse seco durante varias horas, comunicar sus necesidades o imitar a los adultos.

Observado esto lo mejor es elegir un orinal para que se pueda sentar cómodamente y al que llegar en el momento de usarlo. Otra opción recomendada es la de usar un asiento para que se acostumbre al inodoro desde el comienzo.

¿Y el uso del pañal en el orinal como en el truco? No es algo que se desaconseje como tal, pero puede confundir al bebé dado que lo que tenemos que intentar es que olvide el pañal y que al final aprenda a ir solo al baño. Por ello, puede ser una solución inicial para acabar de usar pañales que sobren tal y como hace esta madre, pero no parece lo mejor si queremos que el niño sepa usar bien el orinal y luego, el inodoro, y mucho menos si no queremos contribuir más con el impacto medioambiental que ya de por sí tienen los pañales desechables.

Recordemos además que los expertos explican que a la hora de poner al niño en el baño, es importante esperar al momento adecuado, sin cambios importantes ni presiones externas, y preparar el ambiente como ya hemos mencionado con un orinal cómodo y accesible. El niño debe participar activamente en el aprendizaje, bajándose y subiéndose la ropa, sentándose en el orinal, usando el papel higiénico y lavándose las manos. Además, los padres deben elogiar sus logros, pero sin exagerar ni ofrecer premios materiales, y aceptar los posibles accidentes, sin castigar ni regañar al niño. El objetivo es que el niño adquiera confianza y autonomía en el uso del baño, y que lo viva como algo natural y positivo.