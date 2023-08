Fíchalo muy bien. Esta moneda de 2 euros vale 2.000 y la puedes tener en tu cartera

Las monedas de 2 euros son las más comunes y utilizadas en la zona euro, pero también las más codiciadas por los coleccionistas. Y es que algunas de estas monedas pueden valer mucho más de lo que indican en su cara, llegando incluso a superar los mil euros. En concreto hay una moneda de 2 euros que además es bastante reciente pero que podría valer mucho más e incluso puede que te paguen por ella más de 2.000 euros.

Esta moneda de 2 euros vale 2.000 y la puedes tener en tu cartera

¿Qué hace que una moneda de 2 euros sea tan valiosa? Pues depende de varios factores, como la tirada, el diseño, el estado de conservación o los errores de acuñación y precisamente este último, es el factor que ha provocado que haya una moneda en concreto que puede hacer que te paguen por ella 2.000 euros e incluso más.

Las monedas con errores son aquellas presentan algún defecto o anomalía en su fabricación, ya sea por un fallo en el troquel, en el metal o en el proceso de acuñación. Estos errores pueden afectar al relieve, al color, al canto o a la inscripción de la moneda.

Aunque estos errores suelen ser detectados y eliminados antes de que las monedas salgan a circulación, a veces se escapan algunas unidades que llegan a manos de los ciudadanos. Estas monedas son muy apreciadas por los coleccionistas, que las consideran piezas únicas y curiosas.

Es lo que ha pasado precisamente con la moneda por la que te pueden pagar mucho más de lo que representa. Una moneda de 2 euros que acuñada en 2021 formaba parte de una tirada especial de 500.000 monedas de dos euros dedicadas a la reserva de la biosfera de Zuvinta en Lituania, pero de las cuáles 500 salieron con un error en el diseño.

El fallo se debe a que en la moneda no se muestran las palabras «Laisvé, Vienybé, Gerové» (que significan libertad, unidad y bienestar), como debería ser, sino que en su lugar se han inscrito las palabras «Dievs, sveti, latviju» (que significan «Dios Bendiga Letonia»), correspondientes al título del himno nacional de Letonia.

La fabricación de las monedas fue encargada tanto por el Banco Central de Lituania como por el Banco Central de Letonia a la casa de la moneda de Lituania, lo que ha resultado en que 500 de las monedas lituanas se hayan acuñado con las palabras características de las monedas letonas.

Las monedas conmemorativas que emiten los países

De este modo, se trata de una moneda doblemente buscada ya que no es solo que tenga un error, sino que además es una moneda conmemorativa que también gustan mucho a los colecciones. Sin embargo, tal y como explica el Banco de España en su web, no se pueden acuñar todas las que se desean. De hecho, en la zona euro, cada país tiene la posibilidad de emitir un máximo de dos monedas conmemorativas por año.

Además, son siempre monedas de dos euros, que tienen en la cara nacional el motivo de la conmemoración, mientras que en el reverso mantiene el diseño común al del resto de países de la zona euro.

Algunos ejemplos de monedas conmemorativas de 2 euros son las dedicadas al centenario del nacimiento de Grace Kelly en Mónaco, al décimo aniversario del euro en España o a la mencionada reserva de la biosfera de Zuvinta en Lituania. Estas monedas pueden llegar a valer entre 200 y 2.000 euros, según su rareza y demanda.

Así que ya sabes, si por casualidad tienes esta moneda de 2 euros dedicada a la Reserva Natural de Zuvintas guardada en tu cartera o en tu hucha, no dudes en revisarla bien. Puede que tengas una pequeña fortuna sin saberlo. Y si no es así, no te desanimes. Siempre puedes empezar tu propia colección y disfrutar del arte y la historia que encierran estas monedas.