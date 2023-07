Adiós a estas monedas: desaparecen y diremos adiós a la calderilla

Las monedas y billetes forman parte de nuestro día a día, y es que aunque con la llegada de la pandemia se comenzó a utilizar menos el efectivo y más las formas de pago que evitan el contacto, lo cierto es que muchas personas aún recurren al efectivo como primera opción de pago y siempre llevan este tipo de dinero en la cartera. Te contamos cuáles son las monedas que van a desaparecer próximamente, lo que va a hacer que le digas adiós a la calderilla y tu bolsillo o tu cartera lleven menos peso a partir de ahora… ¡revisa tu hucha para cambiarlas!

Esta son las monedas que desaparecen

Tanto en España como en los demás países de la zona Euro existen ocho monedas en euros, como son las de céntimos (1, 2, 5, 10, 20 y 50) y las de euros (1 y 2), y en algunos países han eliminado ya dos de ellas, como en Finlandia, donde las monedas de 1 y 2 céntimos ya no se utilizan. De momento, eso no va a pasar en España, pero sí que hay otras monedas que van a desaparecer y que debes tenerlo claro ya que podrían no aceptarlas si intentas pagar con ellas.

Las monedas que desaparecen en España son las que tiene algún defecto en su fabricación, algo que sucede de forma habitual y que consiste en que durante el proceso de producción aparece algún defecto o error en ellas, a pesar de los numerosos controles de calidad para que todas sean como tienen que ser. Además, hay monedas que con el paso del tiempo o por determinadas circunstancias se deterioran, como con fuego, corrosión, deformación o el uso prolongado, dando lugar a lo que se conoce como monedas deterioradas.

Desde el pasado 1 de julio, tanto las monedas defectuosas como las deterioradas ya no son consideradas aptas en España, por lo que deben retirarse de la circulación, así se evitarán problemas de pagos o no poder utilizarlas en máquinas expendedoras, por ejemplo, donde al estar deformadas o desgastadas no cumplirían bien con su función en este tipo de máquinas. Si tienes este tipo de monedas, puedes presentarlas en las sucursales del Banco de España o en tu entidad financiera habitual para que te las cambien por otras en buen estado.

Es importante también destacar que, para combatir la falsificación de monedas, se ha establecido un nuevo marco en la clasificación de las monedas de euro, denominándose a partir de ahora aptas, presuntamente falsas y no aptas para la circulación, incluyendo en éste último caso todas aquellas monedas que, aún siendo auténticas, se han rechazado durante un proceso de autentificación o han sido alteradas de alguna manera.

Con este cambio se pretende luchar con eficacia contra las falsificaciones y así prevenir estafas con monedas.