Este 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Una celebración religiosa en la que es tradición ir al cementerio a velar por las personas que ya no están. Todo viene de origen desde el 835, aunque podría venir de mucho antes, cuando el Papa Gregorio IV unificó diversas celebraciones de santos en un mismo día. Veamos las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp el 1 de noviembre.

Así se veneran no solamente los beatos o santos que están en la lista de los canonizados si no también a los que no están canonizados pero ya viven en la presencia de Dios. Depende de cada comunidad se celebra de una forma distinta, aunque el común denominador es ir al cementerio y reunirse con la familia para recordar a los que ya no están.

Las mejores frases e imágenes para enviar por WhatsApp el 1 de noviembre

Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré por toda la eternidad. Nelson Mandela.

Creo que cuando alguien muere, su alma regresa a la tierra, engalanada con algún nuevo disfraz humano. John Masefield

El alma del hombre es como el agua. Procede del cielo, se eleva hacia el cielo, y luego regresa a la Tierra, en un ciclo eterno. Goethe

Al igual que un día bien aprovechado trae un sueño conciliador, una vida bien aprovechada trae una muerte feliz. Leonardo da Vinci. Frases e imágenes para enviar por WhatsApp el 1 de noviembre.

No se acaba el amor únicamente con decir adiós. Hay que saber que el estar ausente no compra el olvido, ni anula el recuerdo, ni nos borra del mapa –Ricardo Arjona

Del que ha fallecido, debemos atesorar su memoria, de manera más presente que una persona que vive. Antoine de Saint-Exupery

Es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella, que soportar el pensamiento de la muerte. Blaise Pascal

El día de tu muerte sucederá que lo que tú posees en este mundo pasará a manos de otra persona. Pero lo que tú eres será tuyo para siempre. Henry Van Dyke

La muerte no nos roba a los seres queridos. Es más, los guarda y los inmortaliza en el recuerdo para siempre. En cambio, la vida sí que nos los roba en muchas ocasiones, y de manera definitiva. François Mauriac