Los expertos hablan claro sobre las tortillas de patata de los supermercados y afirman que debes fijarte en esto

Las tortillas de patatas de los supermercados están cada vez más de moda, especialmente en verano, a la hora de comprarlas los expertos tienen claro qué elegir. La mejor tortilla es la que hace uno mismo con unos ingredientes básicos.

Aunque la falta de tiempo actual nos condena a estar pendientes de la sección de precocinados del supermercado, toca empezar a entender que no es una opción recomendable para toda la familia, sino todo lo contrario. Mira bien en el supermercado esto, antes que nada, según los expertos.

Las tortillas de patata de los supermercados no son una buena opción

Hasta no hace mucho, antes de ir a la playa o salir a pasar el día fuera de casa, se cocinaba un poco. Se pelaban unas patatas y unas zanahorias para hacer una sencilla ensaladilla con atún y aceitunas para tomar a pie de playa. O se cocinaba una tortilla de patatas, uno de los básicos de nuestra cocina.

Si hay un ingrediente que sin duda alguna se convierte en el mejor aliado de una cocina rápida y deliciosa es el huevo. En forma de tortilla sola o con patatas, es el básico que todas las casas deben tener y con el que conseguimos unas recetas deliciosas cocinadas a gran velocidad.

No debes tener miedo a una cocina de las de toda la vida que no tiene complicación alguna. Buscamos ahorrar tiempo, pero lo que ganamos, por un lado, lo perdemos por el otro. Nada tendrán que ver las tortillas cocinadas en casa con las que compramos en el supermercado, es imposible compararlas.

A pesar de que se trata de uno de los básicos de nuestra cocina, estamos muy pendientes de una serie de ingredientes que son fundamentales y con los que tenemos que lidiar. Una tortilla casera solo lleva, huevo, patatas, aceite de oliva y sal. Es algo tan básico que cuesta creer que se hayan puesto de moda las tortillas ya cocinadas.

Evidentemente que quedan bien porque están hechas de forma industrial, pero ni con el sabor ni con los ingredientes podremos compararlas con las que se hacen o se hacían en casa. Los expertos alertan del exceso de precocinados del que hacemos gala, quizás en busca de una vida más sencilla, pero menos saludable que debemos tener en cuenta.

Los expertos advierten de que debes fijarte en esto cuando compres una tortilla hecha

Los nutricionistas ya advierten de que no es una buena solución, comer tortilla precocinada es introducir en nuestra dieta elementos perjudiciales. Uno de los más evidentes es ese plástico que cubre la tortilla y que evidentemente tendrá sus efectos a la hora de comerla.

Pero no es el único, la tortilla solo debe tener huevos, patata, aceite y sal, aquí, además de estos ingredientes hay una larga lista de conservantes que no son nada buenos. Aunque nos hayamos acostumbrado a la hora de tener en la nevera alimentos con muchos ingredientes, no es lo ideal.

Los expertos quieren que te fijes en las etiquetas y apuestes claramente por aquellas que tengan menos ingredientes que empiecen por letras, solo los más naturales son los que debes tener en casa. Hay tortillas que son una bomba de todo tipo de ingredientes que no sabemos ni lo que son. Esas no serían las mejores opciones, sino que se quedarían en algo que no sería recomendable o se puede comer de forma puntual. No hay nada que no podamos acabar de comer o que sea tan malo que nos afecte de inmediato, eso sí, la reducción de los precocinados debe empezar a ser una realidad en estos días que corren.

Una buena ensalada casera con legumbres recién hecha o una combinación de frutas frescas cortadas y preparadas para un día de playa puede acabar siendo la mejor opción posible para descubrir un tipo de ingredientes que son fundamentales. Puedes comer saludable sin necesidad de recurrir a comida ya hecha.

Hay más opciones, además de la tortilla envasada, hacerla en casa o simplemente apostar por otros platos que pueden ser especialmente recomendables. Si quieres cuidarte un poco más, no lo dudes, ha llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que hay por delante.

En esencia, estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia que queremos poner en práctica. La comida es esencial que la cuidemos, apostando por la frescura y los alimentos más saludables que podemos tener a nuestra disposición. Aunque tardemos más en cocinar, merecen la pena estos minutos para ganar en salud.

Antes de ir en busca de estas tortillas para ir a la playa, hazla en casa o busca alternativas más saludables para disfrutar en familia, sin tantos conservantes.