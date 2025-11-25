Esto que tienes en tu cocina te está envenenando silenciosamente: tíralo inmediatamente

Tira inmediatamente estas cosas de tu cocina, te están envenenando silenciosa sin saberlo. Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán sin saberlo. En especial en estos días en los que quizás tocará estar listos para aprovechar cada uno de los detalles que tenemos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, ante una de las habitaciones más importantes de la casa, está en camino. Una situación del todo inesperada que quizás no conocíamos y ahora podemos poner en práctica.

Es hora de conocer qué hay en tu cocina que puede estar envenenándote silenciosamente.

Tu cocina te está envenenando silenciosamente si tienes esto

Es importante mantener en tu casa una cocina saludable.

Estamos a punto de hacer nuestra cocina más saludable, sólo fijándonos en algunos ingredientes que incorporamos.

La cocina es el lugar en el que se prepara la comida para toda la familia, por lo que, necesitamos que quede lo más limpio posible.

Estos objetos que aparentemente son inofensivos pueden acabar siendo perjudiciales.

Tira inmediatamente estos objetos

Hay detalles de la cocina que no controlamos. Es hora de saber qué objetos podemos guardar y cuáles debemos tirar, como foco de bacterias o elementos perjudiciales para la salud.

Tal y como nos explican los expertos de Higiaeco: «Según el estudio publicado en la revista Scientific Reports (2017), el objeto con mayor población bacteriana de toda la casa, por encima incluso a los cuartos de baños, es el estropajo de cocina. Un equipo de biólogos de la Univerdidad Furtwangen, en Alemania, ha secuenciado el ADN de las bacterias presentes en 14 estropajos o esponjas de cocina usadas. Las conclusiones indican que un solo centímetro cúbico de estropajo de cocina usado tienen una población de 5 x 1010 bacterias. Esa cifra equivale a siete veces la población de seres humanos sobre el planeta Tierra. Incluso los estropajos nuevos tienen poblaciones de bacterias por no ser estériles. El uso y la humedad constantes hacen que el número de las bacterias se dispare».

Siguiendo con la misma explicación nos dan con una lista de bacterias que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca:

Acinetobacter (Acinetobacter entra al cuerpo por heridas abiertas. Usualmente infecta a los comprometidos inmunodeprimidos, como los heridos, ancianos, niños con enfermedades del sistema inmune, trasplantados etc.), Moraxella (Es la principal causante del desagradable olor a humedad en los estropajos y trapos de cocina, así como en la colada húmeda. No es especialmente peligrosa para el ser humano, pero puede causar infecciones en personas con las defensas bajas.) Chryseobacterium (Ha sido documentado que puede causar bacteremia y es resistente a la mayoría de los agentes antimicrobianos.)

Por lo que, la manera de acabar con este riesgo, es cambiar de forma regular el estropajo de cocina. No esperar a que se caiga a trozos o que ya no limpie lo que debería, en ese caso, estaremos cayendo en una situación que no nos interesa lo más mínimo.

La realidad es que este sencillo gesto puede ahorrarnos más de un problema de salud que deberemos conocer y que acabará siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Si estás pensando en mejorar la higiene de tu cocina, el primer paso es destruir el estropajo y tener siempre de referencia nuevos estropajos de materiales en los que la humedad no sea un problema