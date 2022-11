Este es el tiempo exacto en el que deberías echar a lavar tu pijama

A pesar de que seguramente no sales de casa con las mismas prendas con las que duermes por las noches, y por tanto no corres riesgo de ensuciarlas, es importante que sepas cuándo echar a lavar tu pijama por cuestiones de sanidad.

La realidad es que la mayoría de nosotros no lavamos la ropa con la que nos vamos a la cama tan seguido como deberíamos hacerlo, y si bien podría parecer un asunto más de higiene que otra cosa, hay múltiples factores a considerar. Por ejemplo, el tipo de tela de la prenda, si vivimos en una zona fría o cálida, o si solemos sudar.

¿Cuándo echar a lavar tu pijama?

Más allá de las recomendaciones que vamos a darte a continuación, basadas en algunos parámetros básicos, existe una regla que tienes que respetar, y es que todas las prendas sudadas deben lavarse inmediatamente.

Esto se debe a que el sudor atrae las bacterias y los insectos, por lo que si no te tomas la molestia de lavar la ropa puedes provocar que se acerquen especies que arruinan los textiles, y al cabo de un tiempo debas descartarlos.

Ropa interior y calcetines

En este caso no hay ningún tipo de excepción, ya que son prendas y accesorios que tienen un contacto directo con las partes íntimas de tu cuerpo, y normalmente cubiertos por pantalones o calzado, humedeciendo o mojándose. Los sujetadores pueden aguantar dos o tres usos, siempre que no rocen la región de la axila y no tengan olor.

Pijamas

El clásico pijama, el que ha sido confeccionado para dormir en la cama, deberías lavarlo dos veces por semana. Sólo en caso de que te duches antes de acostarte y no sudes de noche puedes lavarlo una vez por semana.

Camiseta y pantalones del día a día

Muchas personas optan por dormir con las mismas prendas que usan a diario, como camisetas y pantalones. Primero, es mejor para tu organismo dormir sin tanta ropa. Segundo, debes lavar las camisetas tras el uso. Respecto de los pantalones, procura prestar atención a qué tela llevan y sus consejos de mantenimiento.

Ropa de otoño / invierno

Hay prendas de dormir que son específicas para esta época del calendario, en la que generalmente no sudamos. Las ropas de dormir que no tienen contacto con tu cuerpo puedes lavarlas una vez cada dos semanas, mientras hayas tenido la precaución de no usarlas para andar por la casa. Si las has usado, lávalas una vez por semana.