Se están escaqueando de algo: el tiempo real que toma hacer de vientre

Seguro que conoces a alguien que cuando va al baño a hacer de vientre, parece que haga todo un ritual. Algunos incluso se animan a llevarse un libro o una revista, aunque lo más común estos días es llevar el teléfono móvil. En cambio, para otros, es un trámite que apenas les lleva unos minutos. ¿Cuál es el tiempo óptimo para estar en el baño? ¡Te lo contamos!

Si no te gusta hablar del número 2, no has caído en un buen lugar, pero si te pica la curiosidad por saber cuál es la duración promedio en mamíferos y los motivos, sigue leyendo y descúbrelo a continuación.

Cuánto deberíamos tardar en hacer de vientre

Según un estudio publicado en la revista Soft Matter, los mamíferos con heces parecidas a las de los humanos solo tardarían unos 12 segundos en hacer de vientre. En este caso, la materia fecal producida por animales como los perros o los elefantes, cuentan con una mucosa para facilitar la evacuación.

La rapidez puede ser un factor clave para la supervivencia de estos animales. «El olor de los desechos corporales atrae a los predadores, lo cual es peligroso para los animales. Si se quedan más tiempo defecando, se exponen a sí mismos y se arriesgan a que los descubran» comentaba la ingeniera mecánica Patricia Yang. En cambio, los humanos, no tenemos tanta prisa por hacer de vientre y raramente nos sentimos amenazados al hacerlo, esto puede hacer que las cosas se alarguen un poquito más.

¿Y si pasamos más tiempo en el baño?

Es importante entender las consecuencias de alargar este momento demasiado de manera continua. Seguro que más de una vez te has quedado mirando tu móvil en el baño, pero hacerlo de manera continua puede tener consecuencias en tu cuerpo. No queremos meterte presión, es importante tomarse el tiempo que uno necesite para evacuar y no forzar las cosas, pero tampoco es recomendable quedarse más tiempo del necesario.

Estar mucho tiempo sentado en el baño incrementa proporcionalmente el riesgo de padecer hemorroides, sobre todo por la presión que se ejerce. Además, aumenta la presión en las estructuras anatómicas y se puede llegar a obstruir la circulación de la parte trasera de los muslos. Seguro que te ha pasado más de una vez que has estado tanto rato sentado, que hasta se te ha adormecido un poco la pierna, puede deberse a una mala circulación por la postura.

El tiempo ideal para estar en el baño seguramente no sea el mismo para todo el mundo, ni todos los días. No hay que obsesionarse si un día tardamos más de lo normal, pero esta tarea debería llevarte máximo unos 10 0 15 minutos.

¿Suele llevarte más tiempo? Puede que te quedes mirando demasiado tiempo el teléfono o que simplemente ya se ha convertido en una costumbre. Ten en cuenta este detalle y no alargues de más tus visitas al baño para evitar los efectos que te hemos comentado anteriormente, cuando lleves unos días, no pensarás ni en quedarte más tiempo y seguro que en casa no habrá tantas peleas para usar el baño.