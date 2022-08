Esta es la forma más sana de comer patatas (y no, no son hervidas)

Sí, sabemos que las patatas , salvo que vayan acompañadas de algo de carne o también algo de pescado, no son nuestra comida favorita en verano , pero siguen siendo muy versátiles y también son excelentes para enriquecer una ensalada fría. Comer patatas es además sano para nuestro organismo ya que nos aportan energía, tienen potasio, vitamina C y minerales como el magnesio o el hierro, pero también pueden traer molestias intestinales como hinchazón abdominal. Todo dependerá del modo en el que las cocinemos de modo que toma nota porque te explicamos a continuación, cuál es la forma más sana de comer patatas y no, no son hervidas.

La forma más sana de comer patatas

Si deseas que las patatas se conviertan en uno de los alimentos más sanos de cuantos puedes comer o integrar en tu dieta, debes saber que existen algunas formas de tratarlas que son mucho mejores que otras: freírlas en cuatro dedos de aceite caliente , claramente, no es la mejor opción si queremos purificar el hígado y sobre todo permanecer en un peso que sea el indicado.

Las patatas fritas o en sartén con aceite aumentan las calorías por la presencia de la grasa del aceite. Por ello, hervirlas puede ser una alternativa más sana pero no la mejor. Para los no iniciados, estos tubérculos son muy ricos en selenio, potasio, fibra y la mencionada vitamina C, sin embargo , cocinar patatas peladas en agua caliente literalmente evapora la mayoría de los nutrientes. El almidón presente, que representa la porción de carbohidratos, debe tenerse en cuenta, pero se considera menos peligroso para la dieta que el almidón de la pasta o el arroz.

Dicho esto, para sacarle el máximo partido a este alimento barato y consumido, es bueno seguir un truco bastante fácil: no peles más las patatas, sino que las tienes que cocinar en el horno directamente con la piel. Gran parte de la concentración de fibra y potasio, de hecho, se encuentra en el revestimiento exterior del tubérculo: por eso también es una elección inteligente desde el punto de vista nutricional dejar las patatas intactas. Además las patatas con piel al horno tienen un sabor más sabroso que si las despojas de esa piel.

En invierno, si tienes chimenea en casa, puedes dejar que se cocinen bajo las cenizas: el olor será aún más embriagador e intenso…

Ni que decir tiene que si quisieras puedes aromatizar tus patatas al horno con piel con condimentos y salsas que te gusten aunque ten cuidado de cuál eliges, ya que si por ejemplo las condimentas como nata agria y bacon (como las típicas patatas al horno bávaras), las calorías subirían muy rápido.