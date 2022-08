El error que todos cometemos en la playa y que nos puede salir caro

Si crees que puedes usar la crema solar del año pasado, no estás en lo cierto. Y al final este gesto se convierte en el error que todos cometemos en la playa y nos puede salir caro. Pues si no nos aplicamos el protector correcto, no sirve de nada y podemos quemarnos la piel de igual forma que si no nos aplicáramos nada.

De hecho, algunas personas, pensando en que todavía queda crema del pasado año, se la llevan a la playa o de vacaciones, cuando no es nada bueno.

Cuál es el error que todos cometemos en la playa

Aunque veas que sobra crema solar del año pasado, quizás no es correcto aplicarse éste sobre la piel. puesto que tiene fecha de caducidad y entonces dañamos nuestra epidermis. Para saber si el protector que compramos el pasado verano todavía nos sirve, entonces debemos mirar si lo hemos abierto y entonces comprobar la caducidad, que suele representarte con un dibujo de un tarro.

Y también sale un número: 6 o bien 12 meses, que es la caducidad desde que hemos abierto este producto. En este caso, si pasan estos meses, no hay una garantía de que el producto tenga la protección por el que está fabricado. Así que es mejor rechazarlo y comprar uno nuevo.

Además, si el color cambia, es posible que tampoco se pueda usar. Pues con el tiempo puede ser que el producto se haya estropeado, especialmente si no lo hemos guardado en un lugar más bien fresco.

A su vez, si la textura es más pastosa o bien notamos que es diferente a una crema normal que nos solemos aplicar, también es mejor que desechemos este producto.

Debemos pensar que un protector solar caducado no sirve y puede producirnos daños sobre la piel. sabemos que es un dinero más que pagar, y que da rabia no haber gastado el producto del pasado año pero siempre es mejor prevenir que lamentar una lesión en la piel.

Proteger la piel en verano (y todo el año)