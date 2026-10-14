Elisabetta Dami, escritora italiana de 68 años: «Sabía que no podía tener hijos, así que inventé a Gerónimo Stilton»

Detrás de Geronimo Stilton, el simpático ratón periodista que ha acompañado a millones de niños durante sus primeras lecturas, existe una historia personal mucho menos conocida. Su creadora, la escritora italiana Elisabetta Dami, descubrió en los años ochenta que no podía tener hijos y comenzó a plantearse una forma diferente de vivir la maternidad. Aquella experiencia, unida a su contacto con niños hospitalizados y a su pasión por la literatura, contribuyó a dar forma a un personaje que acabaría conquistando las librerías de todo el mundo.

La historia que inspiró a Geronimo Stilton

Elisabetta Dami nació en Milán en 1958 y creció en una familia vinculada al mundo editorial. Su padre, Piero Dami, fundó una editorial de libros infantiles en los años setenta, donde ella comenzó a trabajar desde muy joven. Aprendió distintas tareas del proceso de publicación, desde la corrección de textos hasta la producción de libros, una experiencia que le permitió conocer de cerca el sector antes de desarrollar sus propios proyectos literarios.

Sin embargo, uno de los momentos decisivos de su vida llegó cuando supo que no podía tener hijos. Según relató en una entrevista, aquella noticia la llevó a imaginar una forma distinta de ejercer la maternidad. La escritora comenzó a frecuentar hospitales y se interesó por el trabajo de Patch Adams, el médico conocido por utilizar el humor para acompañar a pacientes. De esa experiencia surgió también la idea de que una historia divertida podía ofrecer consuelo a los más pequeños.

Un ratón periodista que conquistó el mundo

Aunque la idea del personaje comenzó a germinar en los años ochenta, Geronimo Stilton debutó editorialmente en el año 2000. Es un ratón tímido, amante de los libros y director del periódico ficticio El Eco del Roedor, que vive aventuras llenas de humor y transmite valores como la amistad, la empatía y el respeto.

El éxito fue mucho más allá de Italia. Según datos difundidos por el grupo editorial Mondadori en 2025, la serie había superado los 187 millones de ejemplares vendidos y estaba traducida a 52 idiomas.