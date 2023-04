El divertido e inesperado truco para recordar el nombre de una persona

Suele pasar que cuando nos presentan a alguien o a varias personas a la vez, se nos olvida el nombre que nos acaban de decir en un instante. Luego nos encontramos a estas personas (o a otras más conocidas) y no sabemos cómo dirigirnos a ellas. Ahora hay un divertido e inesperado truco para recordar el nombre de una persona, sin que la otra se dé cuenta.

Hay quien lo recuerda todo, sólo debes tener memoria fotográfica, pero muchos otros olvidan el nombre y apellido, y claro entonces quedan bastante mal de cara a los demás por este tema.

El truco para recordar el nombre de una persona

El actor Mario Marzo dio a conocer este sencillo truco en una entrevista con Dane, con quien hace un podcast. Todo ello ha tenido gran éxito en TikTok, con un video donde explica esta situación y lo que suele hacer en tales circunstancias.

Mario Marzo comenta que es algo que le enseñó su padre y que ahora él pone en práctica. Su padre era profesor y claro tenía algunas dificultades para saber cuál era el nombre de sus alumnos. Y debía acordarse de ellos para dirigirse a los estudiantes.

Entonces desarrolló una técnica, que realmente sirve más para personas que te encuentras en la calle y no recuerdas el nombre, que para los estudiantes cuando daba clases.

Un día se encontró a un ex alumno, se saludaron y directamente su padre le preguntó “Hola, ¿cómo te llamabas?” “Juan”, respondió el otro, y su padre para no quedar mal entonces decía, “ya, ya, digo de apellido”, “Ramírez”, contestó el ex alumno. “Juan Ramírez, claro”, volvió a repetir su padre.

Es una fórmula sencilla que hace que puedas obtener nombre y apellido de una sola vez y sin quedar mal delante de la persona que te encuentras en ese momento y de la que olvidaste por completo su nombre.

El vídeo lleva ya más de 19 millones de visualizaciones y 2,6 millones de ‘me gusta’. Por lo que sigue circulando y cada vez más personas lo pondrán en práctica.

Otros métodos para acordarse de los nombres

Si tienes memoria de pez, puedes hacer diversos ejercicios para activar el cerebro. Cuando te presenten a alguien debes identificar el nombre con algún rasgo característico del físico de esta persona y verás cómo te sale solo. Luego hay otros entrenamientos y la cosa más fácil es repetir el nombre cantando varias veces. Resulta.