Este es el mensaje viral que un profesor de Física deja a su alumno en su examen

Tener que enfrentarse a un examen, por mucho que se haya estudiado para ello no resulta nada agradable. Los nervios pueden jugarnos una mala pasada y hacer que nos bloqueemos, pero no es precisamente lo que le ha ocurrido a un alumno de un instituto de Castilla-La Mancha, cuyo esfuerzo se ha visto recompensado no sólo con una muy buena nota sino que además ha recibido un mensaje de parte de su profesor, que no dudó en compartir en redes y que ya se ha hecho viral. Este es el mensaje de un profesor de Física del que todo el mundo habla.

El mensaje viral de un profesor de Física

El mensaje en cuestión lo ha dado a conocer @Javier_buedm o JaviBM, que es alumno en un instituto Fray Luis de León de Castilla-La Mancha y que compartió con sus seguidores en Twitter la nota que su profesor de Física le había dejado en un examen que había hecho recientemente.

El alumno había aprobado su examen con muy buena nota de modo que su profesor no dudó en dejarle un mensaje de felicitación, algo que el joven no esperaba para nada si bien los profesores suelen dejar notas a los alumnos cuando estos suspenden y casi siempre, tienen que ver con correcciones o con avisos para que se esfuercen un poco en la materia que les corresponda.

En este caso en cambio el mensaje fue otro y es que ante el 9,5 que había sacado en el último examen de Física, el profesor de este chico le dejó la siguiente nota: «Nota 2ª evaluación: 9,75 + 9,4 + 9,5. Total 9,55. ¡Enhorabuena, Javier! Muy buen trabajo. Estoy muy muy muy muy orgulloso de ti, de tu esfuerzo y de tu interés por mejorar y sacar lo mejor de ti mismo. Sigue así, ¡vamos a por el 10! Cuenta conmigo para lo que necesites».

El alumno no podía creer lo que estaba leyendo de modo que subió una foto con la nota, además de añadir él mismo un mensaje: «las cosas que pone mi profesor de física son increíbles».

Sin duda un gesto muy bonito por parte del profesor, que motivará todavía más a su alumno para alcanzar ese diez que tanto desean ambos.

El mensaje se hizo viral en Twitter en pocas horas y de hecho acumula ya más de 8.800 «me gusta» pero además ha sido visto por más de 2 millones de personas.