El dineral que cuesta comer en el restaurante de Salt Bae: sólo para privilegiados

Nusret Gökçe se convertía en una auténtica tendencia en Instagram por su peculiar manera de aderezar y cortar la carne. Desde que se viralizó, se le conoce como Salt Bae y son muchos los fans que han querido pasarse por su restaurante después de convertirse en una de las figuras más aclamadas de internet por sus vídeos.

Ahora, este conocido cocinero se encuentra en el centro de la polémica después de que se filtrase cuanto cuesta comer en uno de sus restaurantes, concretamente en el Londres, que inauguró el pasado septiembre. A algunos de sus comensales los precios le han parecido desorbitados y no han dudado en compartir su indignación a través de las redes sociales.

El chef más famoso de Instagram cuenta con varios restaurantes situados en ciudades como Miami, Nueva York, Abu Dhabi, Boston o Mykonos. Todos ellos cuentan con visitantes de lo más selectos y es que su fama ha ido en aumento durante los últimos años. Ahora parece que el restaurante que ha llamado la atención ha sido el de Londres, pues un usuario compartía en Twitter más detalles sobre lo que habría costado la cena en el restaurante.

It’s cheaper to fly and have food at Salt Bae’s Turkish restaurant than to go to the London one. £9 for coke. £630 for Tomahawk steak. No thank you. pic.twitter.com/PufkwKzthM

— Muttaqi ‏متقي (@Omnimojo) September 27, 2021