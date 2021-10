Este 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond 2021, para conmemorar la historia de uno de los agentes más famosos del mundo. Sus películas son realmente destacadas y por ello conmemoramos ellos con las frases del agente 007.

Son de las diversas películas de James Bond, la saga de las 12 novelas sobre James Bond que escribió el escritor, periodista y oficial de inteligencia británico Ian Lancaster Fleming.

Las citas del super agente James Bond

Supongo que cuando se es joven parece muy fácil distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando uno se hace mayor, resulta más difícil. Los villanos y los héroes se confunden.

La lealtad para mí es más importante que el dinero.

Si Dios hubiera querido que el hombre volara, le habría dado alas para volar.

Mira nena, hay ciertas cosas que no están permitidas, tales como beber Don Perignon del 53 a una temperatura superior a los 4º, es tan malo como escuchar a los Beatles sin taparse los oídos.

Al parecer estoy condenado a morir y tú estás aquí para hacerme más soportable este trance, ¿no es eso ?

¿Alguna vez mató a un hombre, Max? ¿Lo hizo? Para apretar el gatillo, hay que estar seguro. Sí, investigas, analizas, evalúas, eliges el blanco. Y luego debes mirarlo a los ojos. Y debes tomar la decisión. Y todos los drones, micrófonos, cámaras, escuchas y toda la vigilancia del mundo no te dicen qué hacer luego. Una licencia para matar es también una licencia para no matar.

Escribe : el mayor placer de mi vida me lo produjo una mujer en un barco en Nassau. Se llama Fatima Blush. Firmado, James Bond, agente 007, ahora que recuerdo, nuestro reglamente prohíbe a los agentes firmar cheques falsos.

¿Por qué las chinas tienen un distinto sabor que las otras chicas? Son diferentes, como el pato de Pekín es distinto del caviar ruso, pero las dos cosas me encantan. Día Mundial de James Bond 2021.

No resisto despertarte, cada vez que lo hago me miras como si no me hubieras visto en años. Me siento renacida. _ Si acabas de renacer, deberías estar desnuda. Día Mundial de James Bond 2021.

Los diamantes son una de las materias más duras halladas en la naturaleza, cortan el vidrio, sugieren boda y son lo que a la mujer el perro al hombre, su mejor amigo.