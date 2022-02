McDonald’s es la cadena de restaurantes de comida rápida más importante del mundo. En marcha desde mediados del siglo XX, además de las hamburguesas y las patatas fritas, tiene una oferta muy amplia de helados, como los famosos McFlurry.

La cuchara del McFlurry

Si alguna vez has pedido un McFlurry, seguro que te has dado cuenta de que la cuchara tiene una forma cuanto menos peculiar. No es una cuchara normal y corriente, sino que es hueca y tiene una pequeña pestaña en la parte superior. La creencia general es que además de hacer las veces de cuchara para comer el helado, también sirve como pajita para absorber bien los restos del helado que quedan al fondo del vaso. Pero nada más lejos de la realidad.

Ahora, un empleado de McDonald’s ha compartido en TikTok un vídeo explicando para qué sirve realmente la cuchara del McFlurry, y el motivo es de lo más interesante.

En el vídeo, publicado en la cuenta @foodies de la red social, muestra que la cuchara está hueca por dentro para que, al levantar la pestaña, se una al extremo de la batidora mecánica que los trabajadores utilizan para mezclar el helado antes de servirlo a los clientes. ¡Así de simple!

Productos de McDonald’s únicos en el mundo

Aunque hay productos que la compañía estadounidense vende en todo el mundo, en cada país trata de adaptar su carta a los gustos locales con propuestas de lo más llamativas:

McNürburger (Alemania): sólo estuvo a la venta durante tres meses, pero tuvo mucho éxito. Una hamburguesa de salchichas, mostaza y cebolla.

sólo estuvo a la venta durante tres meses, pero tuvo mucho éxito. Una hamburguesa de salchichas, mostaza y cebolla. Ebi Filet (Japón): se trata de una hamburguesa elaborada con gambas rebozada en vez de pollo o ternera.

se trata de una hamburguesa elaborada con gambas rebozada en vez de pollo o ternera. McCurry Pan (India): se trata de un pan con champiñones o pollo y verduras al curry.

se trata de un pan con champiñones o pollo y verduras al curry. Sausage N’Egg Cheesy Twisty Pasta (Hong Kong): bien es sabido por todos que los fideos son uno de los platos más populares en Asia. En los McDonald’s de Hong Kong se puede encontrar este plato elaborado con fideos, pollo o salchicha, huevos y especias.

bien es sabido por todos que los fideos son uno de los platos más populares en Asia. En los McDonald’s de Hong Kong se puede encontrar este plato elaborado con fideos, pollo o salchicha, huevos y especias. McLobster (Estados Unidos y Canadá): uno de los productos más originales de McDonald’s podemos encontrarlo en Estados Unidos y Canadá. Es una hamburguesa de carne de langosta y verduras.

Por último, cabe señalar que la cadena tiene más de 34.000 restaurantes repartidos en 118 países de todo el mundo. En Europa hay cuatro países donde no hay un sólo McDonald’s: Islandia, Montenegro, Macedonia y Ciudad del Vaticano.