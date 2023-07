La desgarradora confesión de un científico tras operarse el cerebro a sí mismo ha dejado al mundo en shock. En una época en la que la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, es difícil imaginar que alguien pueda tomar una decisión tan arriesgada y peligrosa. Sin embargo, esta es la historia de un hombre que decidió experimentar con su propio cuerpo en busca de respuestas sobre el funcionamiento del cerebro humano y el mundo de los sueños. ¿Qué lo llevó a tomar esta decisión? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Descubre ahora lo que le ocurrió y por qué decidió operar su propio cerebro.

El nombre del hombre que se operó el cerebro así mismo es Michael Raduga. Un científico ruso que explicó que decidió operarse en el salón de su casa. Raduga no lo dudó y con el objetivo de «controlar los sueños lúcidos», se preparó para la operación viendo vídeos de YouTube. El científico, quien no tiene formación en neurocirugía, se operó para implantarse un electrodo y así controlar sus sueños. Durante el proceso, perdió más de un litro de sangre tal y como él mismo ha explicado en Twitter.

BRAIN IMPLANT FOR LUCID DREAMING

For the first time in history, we conducted direct electrical stimulation of the motor cortex of the brain during REM sleep, lucid dreams, and sleep paralysis. The results open up fantastic prospects for future dream control technologies. pic.twitter.com/qypqV6ntyV

