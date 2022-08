¡Cuidado! Si estás a dieta esta es la peor carne que puedes pedir

Puede que durante el verano te hayas dado cuenta de lo complicado que resulta a veces seguir la dieta. Seguramente habrás salido a comer o a cenar con amigos o con tu pareja y hayas comprobado que como todo el mundo, has engordado algunos kilos de más. Por este motivo quizás has decidido perderlos antes de volver al trabajo y aunque no tiene porqué ser misión imposible debes tener claro dos cosas: hacer ejercicio y cuidar lo que comas a partir de ahora, eligiendo de forma inteligente lo que vayas a pedir cuando vayas a un restaurante. Así que en concreto, toma nota de esta carne que te desvelamos a continuación dado que es la más perjudicial para una dieta.

La carne más perjudicial si estás a dieta

Aunque estemos a dieta, en el restaurante podemos evitar los hidratos de carbono y los dulces y centrarnos en las proteínas para disminuir nuestros sentimientos de culpa: el pescado, en estos casos, debe ser la primera opción pero cuando no sea posible, puedes optar por la carne.

Sin embargo, como puedes imaginar, no todos los cortes y tipos de carne son iguales : algunos son más magros, otros más ricos en grasa ( y sabemos lo que significa para el colesterol ) por lo que es bueno estar al tanto de las decisiones correctas a tomar cuando nos encontremos en comer fuera.

¿Qué bistec debemos evitar si estamos tratando de tomar mejores decisiones nutricionales cuando no estamos en casa?

La peor carne que puedes comer si estás a dieta es sin duda el chuletón , que muchas veces podemos ver también en la carta de los restaurantes como «entrecot». Este corte de carne es muy sabroso y tierno a la vez y proviene de la zona de la caja torácica superior que va desde la sexta hasta la duodécima costilla del bovino. Siendo el frente del músculo longísimo (musculus longissimus ) , el chuletón está veteado de grasa : en particular, contiene grasas saturadas, enemigos jurados del colesterol, por lo que si se come en grandes cantidades y constantemente puede aumentar el riesgo de enfermedades del corazón.

Además, precisamente por la considerable presencia de grasa, el costillar de ternera también se encuentra entre las carnes más calóricas a elegir, tanto que puede llegar a alcanzar casi las 900 calorías por ración.

Ciertamente está bien darse un capricho de vez en cuando con algún chuletón, preferentemente acompañado de verduras, pero si estamos a dieta o tenemos problemas de colesterol y triglicéridos altos , deberíamos optar por un solomillo : tiene muy pocas grasas saturadas y unos 200 calorías por porción.