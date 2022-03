¿Cuánto tiempo duran las almejas en la nevera?

Las almejas son el marisco favorito de muchas personas. Además de ser muy versátiles en la cocina, también tienen un gran valor nutricional. Tiene un alto contenido en hierro, así que combaten la anemia, y son muy beneficiosas para los huesos y el sistema defensivo. Ahora bien, a la hora de comprar almejas, es muy importante saber cómo conservarlas y cuánto tiempo duran en la nevera.

En líneas generales, las almejas se pueden mantener vivas en la nevera durante un máximo de cuatro días con la conocida como técnica del paño. También se pueden conservar después de cocinarlas durante este periodo o, para que duren más tiempo en perfecto estado, existe la opción de congelarlas, dentro o fuera de la concha.

Trucos para conservar las almejas

Lo primero y más importante es comprar almejas frescas. La concha tiene que estar entera, cerrada o un poco abierta. Si está abierta, al tocarla debe cerrarse. Si una almeja está rota o abierta y no se cierra, mejor tirarla porque puede ser peligrosa para la salud.

Una vez en casa, para mantenerlas vivas en la nevera durante un máximo de cuatro días, hay que poner en práctica la técnica del paño. Es tan sencillo como humedecer un paño y meter las almejas dentro. Luego, se cierra el paño con un nudo y se coloca sobre un plato. El plato hay que colocarlo en la zona más caliente de la nevera para que no mueran. A la hora de cocinarlas, seguro que algunas han muerto. Es fácil darse cuenta porque no se abren.

A la hora de congelar almejas frescas, éstas deben estar vivas y lo más frescas posible. Lo primero es limpiarlas a fondo para que no quede nada de arena sumergiéndolas en un bol de agua fría durante 30 minutos. Luego, hay que asegurarse que no hay ninguna en mal estado. Para congelar las almejas, es esencial que no estén demasiado juntas en el recipiente. Se pueden poner en pequeños grupos. El recipiente debe ser hermético.

Para descongelarlas, hay que seguir exactamente las mismas reglas que con el resto de pescados y mariscos: pasarlas a la nevera un día antes para que no queden duras y conserven todas sus propiedades.

Por último, cabe señalar que las almejas son un alimento con un alto riesgo sanitario. Por lo tanto, es fundamental conservarlas y cocinarlas de manera adecuada para no sufrir ningún problema de salud.