Cuál es el edificio más antiguo de Madrid y de qué año

En cualquier pueblo o ciudad se pueden encontrar diferentes edificaciones, algunas más modernas, otras más antiguas, y muchas con un importante valor histórico, cultural o de otro tipo que las hace muy interesantes. Hoy te contamos cuál es el edificio más antiguo de Madrid y todos los detalles que lo hacen muy interesante, ¡te encantará visitarlo y descubrir su magia!.

La ermita de Santa María la Antigua

Se trata de la ermita de Santa María la Antigua, conocida también como ermita de Nuestra Señora de la Antigua o ermita del Cementerio de Carabanchel, ya que está situado en ese distrito. Su origen data del siglo XIII y es un templo católico de estilo románico-mudéjar que se encuentra en la calle de Monseñor Óscar Romero con el camino del Cementerio, junto al solar de la ya desaparecida cárcel de Carabanchel.

Es la única ermita mudéjar que se conserva completa en la Comunidad de Madrid, y tal es su valor histórico que en el año 1981 fue declarada Bien de Interés Cultural, siendo curioso además que es prácticamente desconocida para quienes no son de la zona. Dotada de una gran belleza y espectacularidad, sin duda bien merece una visita si vas a estar en Madrid, y por supuesto también si vives en la ciudad y no la has visto nunca.

Bajo este edificio más antiguo de Madrid hay un pozo de unos 13 metros de profundidad que abrió San Isidro Labrador para dar de beber a sus bueyes, según cuenta la leyenda. También se dice que aquí tuvo lugar el milagro del lobo cuando el santo entró para rezar y unos niños le dijeron que afuera había un lobo que quería comerse a su burro, y San Isidro les dijo «Id en paz, cúmplase la voluntad de Dios», y cuando salió se encontró al lobo muerto y a su burro vivo.

A lo largo de la historia se han llevado a cabo diversos trabajos de restauración, los últimos en el año 1998 y que dejaron al descubierto restos arqueológicos de origen romano y carpetano, como losas, cerámicas y ánforas. La ermita está asentada sobre un enclave que fue una villa romana en los siglos II y III, por lo que es lógico que se encuentren ese tipo de restos. Un lugar muy especial que merece la pena descubrir para impregnarte de su magia al ser el edificio más antiguo de Madrid.