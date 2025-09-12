Un cliente se queja de que permitan perros en el restaurante y la respuesta del dueño se escucha en toda España

El bautizado como movimiento pet friendly cada vez es más popular en nuestro país, algo lógico teniendo en cuenta que en uno de cada cuatro hogares españoles hay un perro. Por este motivo, muchos locales están abriendo sus espacios a clientes quieren disfrutar su tiempo de ocio acompañados de sus mascotas. Sin embargo, esto no siempre es del agrado de todo el mundo.

Recientemente, un cliente se ha quejado de que en un restaurante permitan la entrada de perros, y la respuesta del dueño del establecimiento se ha hecho viral. Esto es lo que ha escrito el cliente en Google Review: «Dejan entrar a perros dentro de un local, un asco. Podían informar».

A lo que el propietario le ha respondido: «Hoja Javier, pasamos a informarle. Dejamos y dejaremos entrar a perros en todos nuestros locales, ya que su visita es más agradable que la de personas como usted. Para asco el que da su comentario. Gracias».

Ha sido el usuario @soycamarero el que ha recogido esta «discusión» en Twitter, y la publicación ya tiene más de 200.000 visitas. Un usuario ha respondido con la imagen de un cartel que dice lo siguiente: «Los perros son bienvenidos a este hotel. Nunca tuvimos perros que fumaran en la cama, quemando la sábanas. Nunca un perro nos robó toallas o puso la televisión a todo volumen o se peleó con su compañero de habitación. Nunca tuvimos perros borrachos que rompieran los muebles. Por eso, si su perro responde por usted, usted también es bienvenido».

Sin embargo, también hay quienes se muestran en desacuerdo con la respuesta dada por el propietario del restaurante: «A mí no me parece una respuesta adecuada. Yo soy alérgica a los perros y, sinceramente, me hace muy poca gracia ir a sitios y encontrar un perro husmeando mis piernas, literal. Creo que humanizar a los perros es un flaco favor para estos animales».

@soycamarero tiene más de 108.000 seguidores en Twitter. Se trata de una cuenta que recoge situaciones cotidianas a las que se enfrentan los camareros. Una de las publicaciones más virales de los últimos días es la que muestra cómo una persona recibió una oferta de trabajo para un festival con una jornada de 23 horas.