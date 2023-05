Se hace viral una oferta de trabajo como camarero por las condiciones que se ofrecen

Según el último Anuario de Hostelería de España, a principios de 2022 había 175.029 bares en todo el país, así que podemos decir sin miedo a equivocarnos que España es un país de bares. Este sector da trabajo a 1.600.000 personas en nuestro país, aunque son muchas las que se quejan de las duras condiciones laborales.

Un camarero «denuncia» una oferta de trabajo

Esta semana, la cuenta de Twitter @soycamarero ha mostrado la denuncia de un candidato a un trabajo de hostelería en Santander: «Acabo de salir de una entrevista de trabajo de hostelería en Santander para un grupo/cadena que tiene varias cafeterías y salones de juego en el municipio», comienza.

A continuación, comienza a relatar las condiciones: «Trabajar a jornada completa. Salario establecido según convenio». Hasta aquí todo bien. Sin embargo, añade: «Cuando me pregunto por el horario pensando que las 40 horas son repartidas en 6 días me dice el hostelero que no, que trabajo 48 horas semanales y que solo voy a cobrar 40. Le pregunto que a ver que va a pasar con esas 8 horas restantes todas las semanas, que si se las voy a regalar, y su respuesta es: ‘Sí, básicamente quedan en el aire, esto es lo que hay, si no estás de acuerdo, es mejor que busques otra cosa».

Y finaliza: «Luego salen los hosteleros en la televisión diciendo que no hay camareros. No señores hosteleros, si que hay camareros pero no queremos que se rían de nosotros y mucho menos que nos exploten».

Como era de esperar, las respuestas de los usuarios no se han hecho esperar: «Me pasó lo mismo hace dos días, su excusa: A ver, todos funcionan así aquí, nadie hace 40 horas, no te puedo dar a ti lo que no les doy al resto de personal. Vamos a ver, que no pido nada que no marque el convenio de hostelería, que lo que haces es ILEGAL»; «Hay trabajos en los que no tienen el detallazo de decirte que harás horas gratis, en hostelería tienen la cara tan durísima de poder darse este gusto. A ver si todo el mundo sigue negándose y la cosa cambia de una vez. ¡Salvemos la hostelería!», comentan algunos.

Esta no es la primera vez que un empleado del sector de la hostelería denuncia en redes sociales una oferta de trabajo. También esta semana, se ha hecho viral la siguiente oferta: «Trabajo de martes a sábado. Domingo en la tarde y lunes libre. 6 horas diarias. 600€».