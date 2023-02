Cierra la tapa del inodoro por el bien de tu cepillo de dientes: puede pasarte esto

¿Cierras la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena? Si la respuesta es no, es el momento de que empieces a hacerlo por el bien de tu salud. La Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA) alerta del gran número de bacterias y gérmenes que llegan al cepillo de dientes procedentes de las pequeñas gotas de agua, invisibles a simple vista, que salen volando del inodoro después de tirar de la cadena si la tapa no está cerrada.

Según un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder, las bacterias intestinales que pueden encontrarse en el interior del inodoro, pueden saltar hasta 1,5 metros cuando se tira de la cadena por el remolino de agua que se forma. Por lo tanto, es esencial tirar siempre de la cadena una vez se haya cerrado la tapa, nunca antes.

Los investigadores comprobaron cómo algunas gotas alcanzaban los 1,5 metros de altura tras la descarga, viajando a velocidades de hasta 2 metros por segundo en algunos lugares. Uno de los datos más preocupantes del estudio es que las gotas más pequeñas pueden permanecer en el aire varios minutos.

Estas pueden contener bacterias infecciosas, que se reproducen a gran velocidad dentro del cuerpo y pueden provocar numerosas enfermedades. Algunas de las más conocidos son el estafilococo, el estreptococo y la E. coli.

Bacterias en el cepillo de dientes

Por increíble que parezca, un estudio reciente de la Universidad de Manchester ha demostrado que un cepillo se dientes puede acumular más de 10 millones de bacterias, más aún de las que alberga el inodoro.

La contaminación del cepillo de dientes empieza desde el primer uso y, como resulta lógico, aumenta con el tiempo. Por este motivo, los expertos insisten en la importancia de reemplazar el cepillo de dientes el cepillo de dientes, o el cabezal en casi de que sea eléctrico.

Parece que ponerle un capuchón al cepillo de dientes para que no se contamine de las bacterias procedentes del inodoro es una buena idea. Pero lo cierto es que no lo es. Los investigadores han encontrado que el capuchón aumenta el número de bacterias, porque estas proliferan en condiciones húmedas.

Es recomendable dejar el cepillo de dientes a una distancia mínima de 1,5 metros del inodoro. Y, por último, teniendo en cuenta que la mayor parte de las bacterias que se acumulan en el cepillo de dientes provienen de la boca, es importante que no lo use otra persona. Además, si vives con otras personas, procura mantener los cepillos de dientes separados para que no se toquen.