La cascada mágica escondida a media hora de Sevilla: un paraíso natural

A media hora de Sevilla se esconde una cascada mágica, un pequeño paraíso natural que hay que visitar y que seguro te enamorará. Un buen aliado de los viajes pueden ser estos desplazamientos cerca de casa, en los que podemos descubrir una serie de lugares que son espectaculares y que seguro nos apasionarán. Vivimos en un país que hay que visitar y que nos ofrece un sinfín de rincones en los que perderse y disfrutar de unos instantes mágicos que no podemos dejar escapar.

Te proponemos un lugar de esos que enamorar y eso quiere decir que puede acabar siendo lo que marque una diferencia en estos momentos. A la hora de buscar un sitio en el que estar, debemos plantearnos unos elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Son detalles que acabarán marcando un antes y un después. Con ciertos elementos que quizás hasta la fecha no habíamos imaginado que estuvieran tan cerca. Un paraíso natural nos está esperando muy cerca de Sevilla. No lo dudes, es momento de planificar una ruta que, seguro que nos enamorará, para salir de casa en cualquier momento del año.

Un paraíso natural nos está esperando

La conexión con la naturaleza es algo que necesitamos, especialmente en estos días en los que todo es posible. Hay que estar listos para salir más de casa y nutrirnos de este aire libre que debemos empezar a valorar por encima de cualquier otro.

Esas plantas y árboles pueden acabar siendo las mejores opciones para perderse un poco. Parar, ante una ciudad que parece que se mueve a toda velocidad y tranquilizarnos. Relajarnos al aire libre y con la mirada puesta a una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

Una buena escapada es lo que queremos realizar, pero sin necesidad de gastar de más. En esencia lo que queremos es empezar a descubrir un tipo de elemento que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. Por lo que, habrá llegado el momento de ver qué es lo que nos está esperando.

Llegan tiempos de cambios, lo que necesitamos es apostar claramente por un tipo de escapada que tenga en la naturaleza su mejor aliada. Esta cascada natural está cerca de Sevilla, a sólo media hora, por lo que tendremos lo mejor de los dos mundos en un abrir y cerrar de ojos.

Esta es la cascada natural a sólo media hora de Sevilla

A sólo media hora de Sevilla nos espera una increíble cascada natural que puede acabar siendo la que marque el rumbo de una escapada en plena naturaleza perfecta. Si estás pensando en salir de casa, no lo dudes, este plan te interesa.

Milyunarutas nos explica cómo es la llamada ruta hasta el Salto del Lobo: «La ruta comienza en la carretera N-433, en El Alisar, a unos 5 km de El Garrobo, ya en el término municipal de El Castillo de las Guardas. A un lado de la carretera hay aparcamiento en un tramo de la antigua carretera, también para vehículos grandes como autocaravanas. Coordenadas GPS: 37.65104, -6.21789. Cruza la carretera y accede a la orilla del río a través de una abertura en el quitamiedos de la carretera. Una vez en el río solo tienes que seguir el sendero que va por la orilla izquierda. A la derecha una valla separa de las dehesas en las que pastan caballos y vacas. Se puede ir también por la otra orilla, pero la senda está menos marcada. Vas a disfrutar de un maravilloso sendero, un espectáculo de la naturaleza, entre pozas de agua, rápidos entre las rocas, orillas cubiertas de juncos y una senda que parece discurrir por una alfombra verde salpicada de palmitos. Tendrás que parar continuamente a disfrutar de este entorno natural y hacer fotos».

Siguiendo con la misma explicación: «Al llegar cerca de la cascada el cauce se hace más rocoso. Para llegar hasta el Salto del Lobo tienes que pasar sobre las rocas para asomarte a ella, que forma una poza en el fondo de la garganta. En realidad, son varias cascadas y rápidos enlazados. La zona de la cascada nos ha recordado mucho por el paisaje y por qué tienen el mismo nombre a la impresionante Pulo do Lobo del Alentejo portugués. Puedes continuar por el sendero hasta la parte inferior, donde las aguas vuelven a estar calmadas. A partir de ahí se vuelve más dificultoso y no vale la pena continuar».

Atrévete a seguir esta ruta en un camino de esos que seguro que te impresionará. Puedes ver un poco más allá de la ciudad, de la mano de determinados cambios que seguro que no esperabas que estuvieran tan cerca de la ciudad.