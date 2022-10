El café es una de las bebidas preferidas por todos, aquella infusión que adoptamos hace muchos siglos. Claro que con el paso del tiempo ha cambiado la forma en que se comercializa y el modo en el que se conserva. Por esto alguna de las dudas que tenemos es saber si el café tiene fecha de caducidad.

Como una gran cantidad de personas lo eligen para comenzar su día con energía, es frecuente que se prepare café en volúmenes en las casas.

¿El café tiene fecha de caducidad?

Mientras la mayoría de los productos alimenticios que ingerimos regularmente tienen una fecha de consumo preferente o fecha de caducidad, casi ninguno de nosotros sabe bien cómo y cuánto se preserva el café.

¿Cuánto dura el café recién hecho?

Mientras los granos de café, el café instantáneo y otras presentaciones en las que se venden en las tiendas tienen una duración de meses e incluso años, el problema es cuando preparamos café y bebemos menos de lo esperado.

En casos en los que sobra bebida y no queremos desperdiciarla, debemos saber que el café comienza con su proceso de oxidación tan pronto entra en contacto con el aire, por lo que hay que darse prisa para disfrutarlo.

¿Cuánto tiempo tenemos antes de que se eche a perder definitivamente o sus características se alteren? Los profesionales explican que el café que sobra de un día para el otro tendrá alteraciones casi con seguridad tanto en lo que refiere al sabor como al aroma, si bien no representa un problema para la salud.

Una buena opción si quieres que te dure un poco más es comprar una de esas cafeteras que incluyen funciones para mantener el café caliente, y aseguran que mantendrá sus propiedades al menos de la mañana a la noche.

¿Cómo evitar que el café se oxide?

Si sólo has bebido una taza y te queda demasiado preparado pero quieres servirlo más tarde en las mejores condiciones posibles, una buena idea es dejarlo en un termo sellado, para que no tenga contacto con el aire. Mientras no tomes esta precaución, puedes estar seguro de que sus cualidades se verán adulteradas.

Los expertos de la Asociación Española del Café no recomiendan beber café que no esté recién elaborado, porque aunque no debería provocar trastornos en la salud, alguna persona podría reaccionar de mala manera a la alteración de las características originales. Así que ten en cuenta estos consejos a la hora de tomar tu taza con esta bebida a diario.