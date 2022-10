Así puedes saber si la comida del congelador está mala

Puede que tengas un viaje pendiente y ya estés organizando tu nevera para que no se queden alimentos que pueden echarse a perder durante los días que estés fuera. Respecto al congelador, no solemos tenerlo tan en cuenta, pues asumimos que la comida del congelador no está mala por un par de días fuera de casa siempre que no haya cortes de luz o un fallo en el electrodoméstico.

¿Cómo asegurar que la comida del congelador no está mala?

Si quieres asegurarte de que no le ha pasado nada a la comida de tu congelador mientras has estado fuera, hay un truco cotidiano que podemos hacer todos los consumidores para saber si ha ocurrido algún fallo en el congelador mientras no estábamos. Así sabrás si la comida se ha descongelado y, por tanto, es peligrosa para la salud.

Comer alimentos descongelados que están en malas condiciones tiene efectos directos en nuestra salud. Por ello, asegurar el funcionamiento correcto de este electrodoméstico mientras estamos fuera es esencial. El truco que más usan los españoles antes de salir de casa es muy sencillo y no te costará dinero.

El truco que debes hacer antes de irte de viaje

Solo necesitarás coger un recipiente, llenarlo de agua y meterlo en el congelador. Puede ser cualquier tipo de recipiente, un vaso, una taza o incluso una cubitera. Cuando el agua se haya congelado, pondremos una moneda encima del hielo. La dejamos allí y nos vamos de vacaciones.

Si cuando vuelvas de tu viaje, la moneda está en el fondo del envase y el agua está descongelada esto será un indicativo de que ha habido un corte de luz o un fallo en el electrodoméstico que ha hecho que los alimentos se hayan descongelado mientras estábamos fuera. Si te encuentras esto, lo más recomendable es tirar todos los alimentos que se encuentren en el congelador para evitar intoxicaciones alimentarias.

También puede pasar que la moneda esté en el fondo, pero el agua siga congelada, esto puede ser indicativo de que en algún momento el congelador se apagó y después volvió a funcionar. Como no se puede controlar el tiempo concreto que se apagó y ya se ha roto la cadena del frío, lo mejor será desechar la comida del congelador, pues no se puede asegurar que no está mala.

El mejor escenario que puede ocurrir es que la moneda se mantenga encima del hielo, como la dejamos, pues será señal de que el agua no se ha descongelado o que, si lo ha hecho, solo ha sido un momento. Si es así, podrás asegurar que los alimentos se han mantenido a salvo mientras disfrutabas de tus vacaciones.

Aún con ello, te recomendamos que cada vez que descongeles algo te guíes por tus sentidos para poder determinar su estado, si ves que huele mal o que tiene una textura babosa puede ser una señal clara de que el alimento no está en su mejor estado y lo mejor será no consumirlo, para evitarte un dolor de barriga o intoxicación por el camino.

Con todos estos trucos, podrás comer con seguridad sabiendo que los alimentos se mantienen en buen estado, aún con ello, también tienes que tener en cuenta las fechas de congelación, pues no todos los alimentos pueden pasar el mismo tiempo congelados y mantener sus propiedades.