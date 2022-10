Podrías enfermar si tomas el jamón york en este estado

A quién no le ha pasado que se ha olvidado en uno de los cajones de la nevera un paquete de jamón york ya empezado. Puede que no recuerdes cuando lo abriste y no sepas determinar si han pasado demasiados días para el consumo, pero si ves que tiene este aspecto, lo más seguro será desecharlo, en caso contrarío, podrías enfermar si lo tomas.

Evita tomar el jamón york si encuentras esto

Has llegado a casa, tienes un poco de hambre y el cuerpo te pide un sándwich, el jamón york es tu gran aliado y tienes todos los ingredientes para ponerte a cocinar. No obstante, tocas una rebanada de jamón y detectas que está babosa. Puede que hayas pensado en lavarlo con un poco de agua y entonces ya estará listo para consumir, pero ¿Esto es así?

La fecha de caducidad tiene especial importancia según el producto al que se refiera, hay productos que solo muestran una fecha de consumo preferente, pero en el caso de alimentos más perecederos, como las carnes, los lácteos o los embutidos, la cosa cambia y hay que tener especial cuidado para no consumir un alimento en mal estado.

¿La baba en el jamón dulce es señal de un alimento en mal estado? Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), esta baba se debe a las bacterias ácido lácticas que crecen por el contenido de carbohidratos que contienen estos alimentos y la exposición a un alto grado de humedad.

Estas bacterias no parecen ser dañinas en bajas concentraciones, aunque sí que dejan a su paso un olor y sabor ácido. Aún con ello, si se encuentra en el jamón dulce, la mejor opción será desecharlo. ¿Por qué motivo? Es más probable que el alimento no te siente bien, pues es imposible saber si han crecido o no otros tipos de bacterias en el alimento y si estas son dañinas o no.

Hay personas que optan por «lavarlo» para así quitarle el mal sabor u olor, pero si aún con ello, sigues notando ese característico olor, puedes exponerte a un riesgo mayor de padecer una infección gastrointestinal. Por todo ello, si notas esa textura babosa, lo mejor será optar por otra opción en la nevera y desechar el jamón para evitar una mala experiencia.

Una correcta conservación te ayudará a no tirar alimentos

Recuerda que una correcta conservación de los alimentos puede evitar que estos se echen a perder en poco tiempo. Sobre todo con alimentos especialmente delicados como la carne cruda o el embutido. Si cuentas con envases preparados para ello, evitarás que se resequen o que se expongan a otros alimentos en la nevera y podrás estirar al máximo su vida útil.

También, recuerda que una vez abierto, el jamón york dura unos 3 o 4 días, cuando abras el envase, lo mejor será darle uso cuanto antes, para evitar que se quede perdido en la nevera y tengas que acabar tirándolo porque se ha puesto malo. Además, una buena conservación también será tu mejor aliado para prevenir las intoxicaciones o problemas digestivos derivados del consumo de algún alimento.