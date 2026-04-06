Álvaro Pedrera, experto en plantas: «Si tienes un poto que está creciendo, no dejes que los tallos cuelguen…»

El poto, también conocido como hiedra del diablo, es una planta trepadora muy popular en hogares de todo el mundo. Originario del Sudeste Asiático, puede alcanzar hasta 20 metros de altura y crece en tallos alargados y finos, adquiriendo un efecto de enredadera. Sus cuidados son relativamente sencillos, pero hay que tener en cuenta algunos aspectos, y Álvaro Pedrera, conocido en redes sociales como @ypikue, ha compartido un vídeo sobre qué hacer cuando el poto ha crecido tanto que empieza a arrastrarse por el suelo. El experto en plantas es muy claro al respecto: no es una buena idea dejar que los tallos cuelguen sin control.

La poda es fundamental para que crezcan nuevos brotes y la planta continúe creciendo fuerte y sana. Ahora bien, no se puede hacer la poda de cualquier manera. Por un lado, no es recomendable cortar más del 25% de la planta. Por otro lado, es fundamental hacerlo siempre por encima de un nudo, la zona por donde nacen raíces aéreas y hojas. Y, por último, conviene podar el poto a principios de la primavera, preferiblemente cuando la luna está menguante porque la savia está en las raíces en lugar de en las hojas.

Cómo cuidar un poto paso a paso

#esquejes #planttips #plantcare #plantasdecasa #plantasdeinterior #plantslovers #ypikue ♬ sonido original – Ypikue @ypikue 🌱🌱 Multiplica tu pothos x1000 🌱🌱 Si tienes un pothos tan largo que ya no sabes qué hacer con él… No lo dejes arrastrar por el suelo. Pódalo ✂️ ✅ Así crecerá más frondoso… ✅ Y además puedes conseguir un montón de plantas nuevas. ⬇️ Te explico cómo. PASO 1️⃣: 👉 Corta los tallos entre nudos. 👉 Y prepara esquejes de 2 o 3 nudos cada uno. PASO 2️⃣: 👉 Quita las hojas de abajo. 👉 Y deja solo la de arriba. PASO 3️⃣: 👉Pon agua limpia en un bote, una gota de agua oxigenada como enraizante… y al agua. ⚠️ No eches más de una gota. Y LISTO ✅ : 👉 En 3 o 4 semanas… tendrán raíces. 👉 Y en poco tiempo, pothos nuevos sin gastar un euro. Y si quieres aprender más sobre plantas, sígueme 💚 #pothos

«Si tienes un potos tan largo que ya no sabes qué hacer con él, no lo dejes arrastrar por el suelo: es mejor podarlo, ya que así crecerá más frondoso y, además, podrás conseguir nuevas plantas sin gastar dinero. Para hacerlo, corta los tallos entre los nudos y prepara esquejes de dos o tres nudos cada uno. Después, retira las hojas inferiores y deja solo la superior. A continuación, coloca los esquejes en un recipiente con agua limpia y añade una gota de agua oxigenada como enraizante. En unas tres o cuatro semanas empezarán a desarrollar raíces y, en poco tiempo, tendrás nuevos potos listos para plantar».

Álvaro Pedrera propone un truco muy sencillo para aprovechar los tallos podados del poto. Lo primero es cortar las ramas entre nudos y crear esquejes de dos o tres nudos cada uno. Luego, elimina las hojas inferiores y deja únicamente la superior. El siguiente paso consiste en colocar los esquejes en un tarro con agua tibia y añadir una gota de agua oxigenada. En un plazo aproximado de tres o cuatro semanas, los esquejes desarrollarán raíces. A partir de ese momento, puedes plantarlos en la misma maceta que la planta principal para que el poto gane densidad. También tienes la opción de plantar los esquejes en otra maceta para tener un segundo poto y decorar otro espacio del hogar.

Cuidados básicos

Ésta es una planta de interior muy resistente, pero no tolera la luz del sol directa, así que lo mejor es colocar el poto en una zona de semi sombra. En cuanto al riego, en invierno es suficiente con una vez a la semana, mientras que en primavera y verano lo recomendable según los expertos es cada dos o tres días. En líneas generales, es mejor que el sustrato no esté muy húmedo, dejando que se seque casi por completo entre riegos.

El poto se desarrolla mejor con temperaturas que oscilan entre 20 y 30 °C. Es importante no colocar en lugares expuestos a corrientes de aire, como cerca de ventanas abiertas o salidas de aire acondicionado, ya que esto puede dañarla o frenar su crecimiento. Para mantenerla saludable, procura que la temperatura no baje de los 20 °C y evita cambios bruscos que puedan afectar su desarrollo.

Finalmente, cabe señalar que según un estudio de la NASA, el poto puede eliminar hasta el 73 % de ciertas sustancias nocivas presentes en espacios cerrados. La investigación, realizada en laboratorio y recogida en el informe «Plantas de interior para la reducción de la contaminación del aire en interiores», demostró que esta planta ayuda a neutralizar elementos como formaldehído, benceno o tricloroetileno, que se encuentran habitualmente en muebles, pinturas, productos de limpieza o incluso en el humo del tabaco. Estos contaminantes, muchas veces imperceptibles, afectan la salud respiratoria y se asocian con un mayor riesgo de enfermedades crónicas.