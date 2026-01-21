Adiós al polvo de tu casa: los pasos que recomiendan los japoneses con el que tu hogar estará siempre impoluto

Hay una serie de pasos que recomiendan los japoneses con los que tu hogar estará siempre impoluto. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que fueran tan sencillas. Podremos tener la casa siempre en orden, con la ayuda de ciertas peculiaridades que van llegando y que acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada detalle cuesta un poco más de descubrir y de poner en práctica.

Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo la antesala de algo más. De una manera simple y directa de mantener la casa en perfectas condiciones, sin necesidad de nada más que de seguir unos pasos recurrentes. Los japoneses son expertos en mantener sus casas en perfectas condiciones, de una manera que nos costará creer y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración. Es hora de conocer lo que recomiendan para eliminar el polvo de pasa, de una manera que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, un giro radical que será esencial.

El polvo de tu casa se despide

Quitar el polvo de forma regular es algo que debemos hacer a toda costa. Partiendo de la base que de entrar y salir de la calle o unos simples pasos que podemos hacer fácilmente en casa, vamos a descubrir un sinfín de opciones. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser clave y que nos acompañará en estas jornadas principales.

Será el momento de implementar una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que quizás acabaremos con esta forma de mantener la casa limpia.

Podremos conseguir hacer posible, lo imposible, con simples gestos que, sin duda alguna, serán los que nos marcarán de cerca. Con algunas peculiaridades que pueden convertirse en este elemento que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Es hora de saber qué dicen los expertos japoneses sobre el arte de eliminar el polvo de casa, casi sin darnos cuenta. No tendrás que pasarte horas y horas limpiando, será cuestión de minutos.

Estos pasos de los japoneses harán que tu casa esté siempre impoluta

Tal y como nos explican desde Japanspecialist: «El Oosouji es un ritual de limpieza japonés que se realiza de manera tradicional en todas las casas a final o principios del año nuevo. Consiste en hacer una limpieza profunda, sacando absolutamente todos los objetos de los cajones y muebles, para deshacerse de aquellos que no son necesarios, y quedarse solo con los que realmente son útiles en el hogar. Esta técnica de limpieza eliminar todo lo innecesario, al mismo tiempo que se hace una limpieza de las superficies, moviendo los muebles y retirando la suciedad de los rincones más inaccesibles. A diferencia del conocido método de organización de la japonesa Marie Kondo, este método también incluye la limpieza, no solo poner en orden la casa. Es un poco más complicado de poner en práctica, conllevando algo más de tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Japón las casas son más pequeñas, y suelen tener un espacio limitado para guardar muebles y trastos. Esta característica hace más fácil, y al mismo tiempo aumenta la necesidad, de hacer este tipo de limpieza una vez al año, para reducir la cantidad de objetos en el hogar, retirando aquellos que no son útiles». Los pasos que debemos seguir son los siguientes:

De arriba a abajo. Comienza siempre haciendo la limpieza de arriba a abajo, sin olvidarte de los techos, altillos, bajando por las paredes, hasta terminar por el suelo.

En sentido de las agujas del reloj. El recorrido que debes hacer para limpiar una habitación es siguiendo el sentido de las agujas del reloj, para cubrir todas las zonas en círculo. La limpieza empieza y acaba en el mismo punto, evitando así que la suciedad se extienda.

Cajas y bolsas. Ten a mano siempre cajas y bolsas para retirar aquello que no necesitas. Pon directamente en bolsas de basura aquello que quieras tirar, y en cajas las cosas que aún sirven para donar.

Limpia con suavidad. Haz la limpieza de las zonas, muebles y objetos con suavidad, usando paños de algodón suaves, y sin frotar demasiado. De esta forma estarás cuidando tus objetos, sin dañar las superficies para que duren más tiempo.

Barrer hacia la entrada. A la hora de limpiar, hazlo siempre desde el fondo de la casa hacia la entrada. Sigue esta misma dirección siempre al limpiar el suelo de la habitación, evitando que la suciedad se vuelva a extender por las corrientes de aire o por el movimiento de la escoba

Vinagre para desinfectar. Evita los productos de limpieza agresivos que puedan dañar las superficies y también tu salud. En Japón destacan el uso del vinagre como el mejor limpiador natural para desinfectar de manera saludable.

Paga las facturas pendientes. La técnica del Oosouji también incluye el detalle de pagar las deudas pendientes del hogar, liquidando las facturas y todo lo referente al hogar que nos mantiene en vilo. De esta forma nos liberamos del todo, eliminando la energía negativa, la suciedad y el desorden en nuestro espacio personal.