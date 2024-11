Adiós a Nueva York: el día exacto que va a desaparecer según una profecía

Hay una profecía que pone fin a la ciudad de Nueva York, siendo el final de una de las grandes ciudades de estos últimos siglos. Nostradamus es uno de los profetas que intenta adelantarse al tiempo, describiendo con exactitud un futuro que nadie más que él se atrevió a soñar y lo hizo de tal forma que nos alejó de todo lo que teníamos por delante. Sin duda alguna, estamos ante un elemento que ha podido acabar siendo el que nos ha acompañado en unos días en los que quizás debemos prepararnos para lo peor, tal y como estamos viendo.

Los profetas del siglo XXI no son como los de la Edad Media o los anteriores, en este caso su historia no empieza con un periodo de iluminación, sino que pueden llegar de otros lugares del mundo. En este caso, este hombre sufrió las consecuencias de un viaje en el tiempo que se encargó de compartir con el mundo. En ese futuro que pudo visitar no dudó en exponer una serie de elementos que se convirtieron en el mejor elemento para poder apostar claramente por algunas novedades destacadas.

Nueva York tiene los días contados

En gran parte de las películas apocalípticas de nuestros tiempos, la ciudad de Nueva York acaba siendo la que marque una diferencia importante. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante, una opción que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Esa imagen icónica que acompaña las películas del fin del mundo es algo que debemos tener en cuenta y que quizás se acabe haciendo realidad en estos días que quizás hasta que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar.

Este hombre que ha dado con algunas novedades destacadas puede darnos una fecha exacta del fin de Estados Unidos como superpotencia. Con gran parte de sus ciudades bajo el agua, es importante que tengamos en cuenta este tipo de detalles que serán claves y que pueden darnos algunos elementos fundamentales.

El profeta es un hombre llamado Cayce que afirma que viajó al futuro y vio su país en el año 2100. No falta mucho para poder ser testigos de la destrucción total de una ciudad, Nueva York que aparecía totalmente bajo las aguas del mar.

Esta es la fecha exacta en la que desaparecerá Nueva York

Edgar Cayce fue un médium de Estados Unidos que no dudó en compartir su gran poder y sus profecías con el mundo. Este hombre fue capaz de trabajar un poco más allá gracias a una mente que se equilibró de tal forma que consiguió empezar a dar una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos imaginado.

Unas naves con forma de puros llevaron a Cayce por unos Estados Unidos marcados por los cambios. Con varias ciudades, incluida Nueva York bajo las aguas. Fue el año 1936 cuando este profeta compartió esta profecía que cobró fuerza con el acierto que le llevaría a ser uno de los grandes místicos de Estados Unidos.

Fue capaz de ver claramente el asesinato del presidente Kennedy, uno de los eventos más impactantes del siglo XX. Un cambio de ciclo que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado que podría producirse. La realidad es que el tiempo ha cambiado mucho desde entonces.

Provocando una alarma global provocada por el cambio climático, algo que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. Por lo que, habrá llegado el momento de poner en juego estas enseñanzas. Quizás el futuro esté escrito, pero podemos intentar mejorarlo con nuestro día a día.

Evitar esa contaminación masiva que puede sumergir el mundo en el caos más absoluto. Este hombre del siglo pasado, decía poseer la verdad absoluta, gracias a unas visiones a las que llegaba a través de un estado de hipnosis que lo ha llevado a convertirse en el profeta durmiente. Todo un símbolo que se convirtió en el padre de la medicina holística tal y como lo conocemos. Dicen que de pequeño lo golpearon con una pelota declarándolo muerto en el hospital, aunque minutos después despertó en perfectas condiciones.

Un místico cuya obra ha acabado siendo una de las más leídas y releídas, ahora volvemos a tenerlo en mente con un mundo amenazado por el cambio climático. Siendo uno de los más relevantes en su campo, empezando por esta previsión del futuro que parece sacada de una película.

Mucho ha cambiado Estados Unidos desde sus inicios, especialmente con un Edgar Cayce que rompió todas las reglas y no ha dudado en empezar a ver llegar un cambio importante en su día a día. Ha pasado un siglo desde que este hombre difundió sus profecías.