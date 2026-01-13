Adiós a las cocinas de siempre: el sustituto de las islas ya está aquí y es más barato y práctico

El sustituto de las islas ya está aquí, es más barato y práctico y te hará despedirte de las islas de siempre en tu cocina. La cocina es una de las partes de la casa de la que deberemos enamorarnos, son tiempos en los que deberemos empezar a pensar en cómo la queremos y la forma en la que se adaptará a nuestras necesidades. Son tiempos de apostar claramente por una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante en nuestro día a día.

Las cocinas parece que han dejado de ser sólo un elemento más de la casa y cobran el protagonismo que se merece, siendo una de las partes de nuestra vivienda que tiene mayor interés. Es en la que pasamos más y más tiempo y no es casualidad. Si no que tocará empezar a ver llegar ciertos cambios que, sin duda alguna, tocará tener en consideración. Es hora de saber despedirse de estas cocinas de siempre que pueden acabar siendo las que nos alejarán de algunos detalles que, sin duda alguna, pueden ser claves. Las islas se despiden por completo y dan pie a un sustituto más barato y práctico.

Las cocinas de siempre se despiden por completo

Ha llegado el momento de despedirse de las cocinas de siempre, hay un sustituto que puede convertirse en la mejor opción posible para estos días en los que nos damos cuenta de la importancia de esta estancia. Va más allá de una habitación de la casa, si no que es el alma en todos los sentidos.

El lugar en el que preparamos nuestra comida y disfrutamos de una serie de peculiaridades que pueden acabar convirtiéndose en el mejor aliado de la salud de toda la familia. Es hora de conocer qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible.

Las nuevas técnicas en diseño pueden darnos algunas alegrías del todo inesperadas, en estas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de tal manera que puede darnos más de una alegría del todo inesperada. Son tiempos de aprovechar cada elemento para hacer realidad una cocina de ensueño.

Esa cocina de las que nos enamoraremos puede ser mucho más práctica de lo que realmente puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada.

Este es el sustituto de las islas y es más barato y práctico

Más barato y práctico es este sustituto de las islas que puede darle a nuestra cocina un plus de buenas sensaciones. Será el momento de aprovechar al máximo este tipo de elementos que puede acabar siendo lo que nos dará la posibilidad de tener una habitación adaptada a nuestras necesidades.

Los expertos de Linetto nos dan algunas alternativas a la tradicional isla de cocina que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Llegan algunos cambios que pueden magnificar el espacio y la funcionalidad de nuestra cocina, sin costarnos mucho dinero.

Mesas de comedor integradas. Una mesa integrada al mobiliario o a una pared es una de las alternativas a la isla de cocina más versátiles. Aporta una superficie útil para comer, trabajar o cocinar sin entorpecer el paso.

Ideal para cocinas pequeñas o alargadas

Puede combinarse con muebles bajos o cajoneras

Aporta calidez y multifuncionalidad

Encimeras prolongadas o en L

Diseñar la encimera con una forma en “L” o prolongarla hacia una pared permite mantener gran superficie de trabajo sin necesidad de instalar una isla central.

Facilita la circulación

Mejora el orden visual

Es ideal para cocinas conectadas al salón o con distribución abierta

Puedes mantenerla siempre limpia siguiendo estos consejos de limpieza

Barras voladas o penínsulas

Las penínsulas y barras voladas cumplen una función similar a la isla, pero con menor impacto visual y estructural. Pueden ser un apoyo para cocinar, desayunar o trabajar.

Ocupan menos espacio que una isla

Se pueden instalar con taburetes

Son perfectas para cocinas con distribución lineal o en U

Carros auxiliares o muebles móviles

Una solución móvil que puedes mover, guardar o adaptar según el momento del día. Muy útiles en cocinas pequeñas con poca superficie de apoyo.

Bajo coste y gran versatilidad

Añaden almacenamiento extra sin comprometer la circulación

Se pueden reubicar si decides reorganizar tu cocina

Lo más difícil será escoger la idea que más nos guste, para decir adiós a esta pesada isla de cocina que puede convertirse en pasado. Puedes tener una alternativa mucho más eficiente y práctica, ideal para toda la familia. Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no podríamos imaginar en estos días en los que el diseño y la funcionalidad combinan a la perfección.