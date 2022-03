Los 4 poemas para el Día del Padre con los que más emocionarás

El próximo 19 de marzo de 2022 se celebra el Día del Padre, que coincide con el Día de San José. Una fiesta muy importante cuyo origen data de principios del siglo XX en Estados Unidos. Sin lugar a dudas, el amor y el cariño por un padre hay que demostrarlos los 365 días del año, pero el 19 de marzo es una ocasión perfecta para hacerlo de una forma más especial. A continuación hemos seleccionado los mejores poemas para el Día del Padre.

Mi querido viejo amigo

«Esos tus cabellos blancos, bonitos,

ese hablar cansado, profundo

que me lee todo lo escrito

y me enseña tanto del mundo

esos pasos lentos de ahora

caminando siempre conmigo,

ya corrieron tanto en la vida.

Mi querido, mi viejo, mi amigo».

Padre, tú eres mi héroe

«Eres la sabe sobre la que me sustento.

Cuando pienso en ti, lo hago con mucho amor

y aprecio sincero

Haces que me sienta protegida,

me escudo en tus cuidados

Siempre has sido mi gran amigo, y padre,

cuando te necesito siempre estás ahí».

Mi regalo para papá

«Le regalo a mi papá

una sonrisa de plata

que es la que alumbra mi cara

cuando de noche me tapa.

Le regalo a mi papá

una colonia fresquita

por no soltarme la mano

cuando me duele la tripa.

Le regalo a mi papá

una armadura amarilla

que le proteja del monstruo

que espanta en mis pesadillas.

Le regalo a mi papá

el lenguaje de los duendes

por entender lo que digo

cuando nadie más lo entiende.

Le regalo a mi papá

una chistera de mago

en la que quepan mis besos

envueltos para regalo».

Poema de Della Arjona

«Papá es un ser especial,

me cubre con su cariño,

me entrega su energía,

su fuerza y su corazón.

Tiene buenas cualidades,

hombre sincero y leal,

un padre de principios,

tierno, dulce y sin maldad.

Cuando llega de trabajar,

agotado y muy cansado,

nos besa y nos abraza,

gozoso de llegar al hogar.

Tu presencia me conforta,

a tu lado me has de encontrar,

hasta que Dios diga basta,

y te quiera con él lleva».

Estos son los mejores poemas para el Día del Padre. Si quieres sorprender al tuyo con un regalo de lo más especial, puedes escribir uno de ellos con tu puño y letra y entregárselo. ¡Seguro que le hace mucha ilusión recibir un regalo así de tu parte!