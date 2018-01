León Tolstói, biografía del literato ruso pacifista y vegetariano

León Tolstói nació en Tula, Rusia en 1828. Fue el cuarto de cinco hijos de una familia de la antigua nobleza rusa. Sus padres eran los condes Nikolái Ilich Tolstói y Mariya Tolstaya. Estos murieron cuando él era joven, por lo que tuvo que ser criado junto a sus hermanos por otros familiares. En 1844 comenzó los estudios de Derecho y Lenguas Orientales en la Universidad de Kazán, pero los abandonó y regresó a su hogar y posteriormente pasar tiempo entre las dos grandes ciudades de Moscú y San Petersburgo.

Pacifismo y anarquismo

Con el estallido de la Guerra de Crimea en 1853, León Tolstói ingresa en la brigada de artillera en la que se encuentra su hermano Nikolai. Por aquella época comienza a escribir algunas de sus obras como ‘Infancia’, ‘La tala del bosque’ y ‘Relatos de Sebastópol’. Sería tras atestiguar el sitio de Sebastópol donde perecieron 100.000 personas cuando Toltói se siente desilusionado con la guerra y los hombres que combaten en ella.

La experiencia en el ejército le dio una visión diferente del mundo. Su visita a otros países como Francia, donde pudo ver una ejecución en público en París, le marcó de por vida. Estos hechos le llevaron a adoptar una posición pacifista de no violencia y a creer en el anarquismo. León Tolstói le contaba a un amigo por carta: “La verdad es que el estado es una conspiación diseñado no solo para explotar, sino sobretodo para corromper a sus ciudadanos…Por ello, no debo nunca servir a ningún gobierno en ningún lugar.”

Tolstói comenzó a ahondar en el concepto de la resistencia pacífica o no violenta característica del cristianismo que defendía. Esta influiría posteriormente a personajes como Mahatma Gandhi o Martin Luther King.

Sus grandes obras

Obras como ‘Los miserables ‘de Victor Hugo le sirvieron también como influencia y ‘Guerra y Paz‘ (1869) una de las obras más aclamadas del literato ruso, comparte cierta temática con la del francés. En ella narra la invasión francesa de Rusia y cómo afectó a la sociedad zarista.

En 1877 escribiría ‘Anna Karénina‘, la que el ruso considera que fue su primera novela. La célebra obra de Tolstói cuenta la historia de una mujer atrapada por las convenciones sociales de su época y un terrateniente que intenta mejorar la vida de sus siervos, personaje que estaría basado en el propio escritor.

Su obra transmite la filosofía altruista y crítica hacia la sociedad tan presente en el autor. De hecho, León Tolstoí defendería en su último libro la necesidad de vivir de los humanos amándose los unos a los otros y siendo vegetarianos. “Un hombre puede vivir y estar sano sin matar animales para comer; por ello, si come carne, toma parte en quitarle la vida a un animal sólo para satisfacer su apetito. Y actuar así es inmoral”, decía una de sus citas respecto a la cuestión.

El ruso acabó abandonando su vida aristócratica para vivir con los campesinos y fundar una escuela para impartir clases entre los más pobres. En 1910 León Tolstói murió a los 82 años de edad por una neumonía. Quiso donar todos sus bienes al pueblo, pero su familia lo impedió.