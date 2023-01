Vuelve One Shot Collectors, el programa de asesoramiento gratuito de Art Madrid

ART MADRID y su patrocinador One Shot Hotels renuevan su compromiso de acercar el arte contemporáneo a todos los públicos a través de One Shot Collectors, un Programa de Coleccionismo integrado en el corazón de la feria.

La afición por coleccionar arte, se puede convertir en una verdadera pasión basada en diversos criterios, ya sean histórico-artísticos, estéticos, emocionales, sociales o económicos. Poseer arte es una experiencia que abarca desde conocer al artista hasta comprender y compartir el discurso detrás de la obra. Construir una colección también puede verse como una forma de invertir en algo tangible y seguro que, podría ofrecer una recuperación significativa en el futuro. Pero sobre todo, es un apoyo primordial para la economía creativa.

Una colección de arte es algo que debe evolucionar gradualmente, que se debe construir con el tiempo, siempre basada en la información acorde a nuestros intereses. Lo principal es disfrutar de la experiencia de ver arte, no sentirse intimidado y confiar en nuestro gusto. Pero, ¿Cómo decidimos en qué enfocarnos y en qué dirección ir? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo relacionamos una compra con la siguiente?

Una buena adquisición ocurre al seguir los gustos de uno mismo, aprendiendo a reconocer lo que nos atrae e interesa, mientras nos informamos antes y durante la compra. Coleccionar puede ser un viaje emocional, de conocimiento, con un trasfondo social o económico, o simplemente un ejercicio estético y personal. Es por eso que el acompañamiento de un asesor a la hora de adquirir arte, siempre es un punto favorable. Así como lo es contar con el aval de una galería que respalde y legitime la obra de arte.

El asesoramiento profesional de la experta Ana Suárez Gisbert es una manera “segura” y coherente de tomar una decisión, ya que el coleccionista que llega a ART MADRID, además de potenciar y maximizar la calidad y el valor de su colección, también busca enriquecer la experiencia de comprar y su disfrute.

Ana Suárez Gisbert es capaz de encontrar y preparar una selección de obras de arte según los requisitos y el presupuesto de cada comprador, además de ayudar en la negociación y adquisición de una obra con las galerías.

One Shot Hotels, vuelve una edición más a patrocinar la feria de arte contemporáneo Art Madrid, manteniendo además su compromiso con la creación artística. El arte, la cultura, la belleza y la creación forman parte del día a día de cada uno de los hoteles, pero “no como elementos añadidos, sino enraizados en su identidad y expresados en la propia distribución de sus espacios, en el diseño de sus ambientes y en la elección del mobiliario”.

Desde sus inicios ha apoyado el arte en todas sus formatos y disciplinas. Muestra de ello son las numerosas propuestas e iniciativas culturales llevadas a cabo por la cadena hotelera desde su creación en 2013. Por tercer año consecutivo, One Shot respalda el programa “One Shot Collectors”, que comprende a su vez un programa de asesoramiento a coleccionistas de la mano de la advisor de arte Ana Suárez Gisbert.

Ana es licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en derecho internacional y comercio exterior de obras de arte. Es tasadora y perito judicial de obras de arte y antigüedades por la Universidad Antonio de Nebrija. Ha realizado trabajos de tasación para importantes colecciones y empresas de seguros. En este momento colabora con un importante laboratorio científico para el estudio en profundidad de obras de arte y sus pigmentos mediante técnicas de fotografía de infrarrojos y radiografías.

Durante años ha representado a publicaciones internacionales muy relevantes del mundo de las artes y el diseño como Frieze, Frieze Masters, Gagosian, Fotograf, Cereal, The Flux Review, Odda, etc.



En la actualidad realiza comisionados de exposiciones para artistas emergentes en espacios no convencionales, asesora a clientes para la compra de obras de arte y lidera un proyecto de Arte y Sostenibilidad para empresas privadas y ayuntamientos.

ART MADRID’23 celebrará su decimoctava edición del 22 al 26 de febrero de 2023, durante la Semana del Arte, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

La feria fideliza año tras año un mayor número de público (más de 20.000 visitantes en cada una de sus últimas cinco ediciones), así como a nuevos compradores. Una misión clave para ART MADRID’23 es seguir generando mercado y promoviendo el coleccionismo nacional e internacional en el contexto madrileño de la Semana del Arte. La feria se caracteriza por ser una propuesta cercana y abierta a todos los públicos que quieran conocer la realidad del mundo del arte contemporáneo.